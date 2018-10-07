賣場試吃打女生屁股 色男被抓包還露詭笑

示意圖。(達志影像)

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中時

陳姓男子去年8月到美式大賣場排隊試吃火腿，趁前面女子拿走試吃品轉身離去之際，竟用力打她屁股一下，並露出詭異笑容，被害人認為被騷擾提告，一審依違反性騷擾防治法判處陳男拘役30日，陳男上訴高院遭駁回，被判拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

判決指出，被害女子去年8月與丈夫到好市多中和店消費，當時她在賣場火腿區排隊拿試吃，拿走試吃品準備離去時，屁股突然被人用力打了一下，聲音大到發試吃品的店員都聽到，她回頭發現竟是排在她身後的陳男所為，但陳男卻瞪她，還對她露出詭異笑容。

被害人當下感覺噁心，但擔心尖叫會刺激對方遭攻擊，告知丈夫後，向店員求救，店員發現陳男仍在其他攤位試吃，隨即報警。員警趕到時，陳跑去上廁所卻未鎖門。

法院審理時，陳男不否認有碰觸被害女子下半身，但否認性騷擾，辯稱是對方肩膀先撞到自己，直覺反應以左手背甩開，才會碰觸到女子臀部或大腿。但因陳在警詢時曾否認犯行，前後說詞反覆，法院未採信，一審依違反性騷擾防治法判處陳男拘役30日，得易科罰金。

陳男上訴高院，卻未出庭。高院認為，陳男不尊重他人身體自主權利，竟於大賣場對被害人性騷擾，有物化女人之意念，駁回陳男上訴，陳男被判拘役30日，得易科罰金3萬元確定。

(中時 )

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