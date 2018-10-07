5000萬保金加5000張股票 富味鄉董事換出境16天

2018年10月07日 07:28 中時 陳志賢

涉及富味鄉混油案的富味鄉董事陳瑞禮，被高院判刑2年6月，上訴最高法院。陳瑞禮日前以他是大陸子公司技術顧問，須赴大陸參與產銷整合會議，聲請暫時解除境管16天，高院要求陳須提出5000萬元保證金及夫妻名下5000張富味鄉股票後，准予解除境管。

據了解，富味鄉為興櫃股票，5000張股票若以盤價每股20多元計算，粗估股票價值超過1億，再加上5000萬元保證金，陳瑞禮是拿出超過1.5億元以上的財產擔保，換取出境赴大陸16天。

富味鄉是全台最大芝麻油廠商，負責人陳文南與董事胞弟陳瑞禮另成立富鼎資源科技，2人因富鼎營運不佳，向富鼎公司採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油，造成富味鄉損失逾億元，事後在櫃買中心說明會上說謊欺騙大眾，高院依違反證交法將陳文南、陳瑞禮各判刑4年、2年6月，沒收犯罪所得1億3136萬多元，另對陳氏兄弟等人限制出境。陳氏兄弟已上訴最高法院。

陳瑞禮日前向高院聲請暫時解除境管，指富味鄉大陸子公司「防城港富味鄉」邀請他以技術顧問參與10月間的產銷整合會議，由於他負責建置大陸廠房及機組設備，必須親臨會議指導、調整設備及物料反應。

陳並稱，本案偵查期間，他多次出國，都如期返台，且沒有外國護照，不可能為了短期刑而逃亡不歸。高院要求陳須提出5000萬元保證金，以及其夫妻名下5000張富味鄉股票後，准予10月12日至27日暫時解除境管。

(中時 )