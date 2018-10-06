台東桂田喜來登酒店推日本美食節 肥美生蠔吃免驚

2018年10月06日 12:16 中時 莊哲權

台東桂田喜來登酒店阿力海自助百匯推出「日本美食節」。（莊哲權攝）

台東桂田喜來登酒店阿力海自助百匯推出「日本美食節」。（莊哲權攝）

台東桂田喜來登酒店阿力海自助百匯推出「日本美食節」。（莊哲權攝）

台東桂田喜來登酒店阿力海自助百匯推出「日本美食節」，由百匯主廚黃啟清端出精緻味美的日式菜餚，並同步推出來自日本廣島肉質飽滿、鮮甜肥嫩的生蠔，用簡單炭烤的方式，香味四溢鮮味十足的頭等海味，讓老饕們食指大動。

配合「日本美食節」，除了延續上一季的「白玉龍蝦湯」，特別與美食節同步推出有海中牛奶之稱、來自日本廣島的「生蠔」。肉質飽滿、鮮甜肥嫩的生蠔，用簡單炭烤的方式，香味四溢鮮味十足的頭等海味，老饕們1顆接1顆，白玉龍蝦湯並列主餐檯，相得益彰。

另外，擁有正宗日式料裡廚藝的主廚黃啟清，端出日式豬肉壽喜燒，以日式醬油及新鮮蔬果熬煮出甜中帶鹹清爽可口的湯頭；精緻的串烤小物，在享用的同時味蕾帶來驚喜；鮮甜松葉蟹爪搭配海鮮壽司，回味無窮；細緻研磨的山藥淋在蕎麥麵及梅麵線口齒留香，還有口感鬆軟的麵包包裹著的日式濃口醬油炒麵，口感Q彈有勁。

台東桂田喜來登酒店同慶台南桂田酒店12周年，同時回饋台東鄉親，推出阿力海假日午餐券買10贈3的優惠方案，至10月19日止，數量有限。

(中時 )