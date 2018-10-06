大陸首個國家級進口博覽會11月登場 展現擴大開放決心

上海國家會展中心。（中國之聲）

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陸美貿易戰如火如荼，為了對沖風險，調整進出口貿易比重，首屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海國家會展中心舉行。來自130多個國家和地區的2800多家企業、國內外超過15萬採購商將齊聚上海。大陸央廣報導稱，這是近年來大陸主動擴大開放尤其是擴大進口一系列政策的集中體現。此前絕無先例，足見大陸擴大開放、促進進口的決心。

大陸央廣中國之聲報導指出，中國國際進口博覽會是2017年5月14日大陸國家主席習近平在「一帶一路國際合作高峰論壇」上首次宣佈的，是世界上第一個以進口為主題的大型博覽會，也是今年大陸四大主場外交的收官之作。

報導稱，從2015年算起，過去的三四年間，大陸外貿走得並不容易。在歷經2015、2016連續兩年下滑後，進出口資料終於在2017年觸底反彈、逐漸展露出回穩、向好的勢頭。曾因「外需嚴重不足」帶來的創傷已被「釋放內需潛力」的良方所替代。

報導指出，大陸國家發改委副主任連維良曾在《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書的發佈會上說，回顧大陸經濟發展的歷程，大陸經歷過多次外需大幅下降的考驗，現在的大陸承受衝擊的韌性更足、能力更強。

報導強調，舉辦一場以進口為主題的國家級博覽會，是近年來大陸主動擴大開放尤其是擴大進口一系列政策的集中體現。「這不是一般性的會展」。和其它博覽會境外產品占比30%左右不同，中國國際進口博覽會嚴格執行「雙境外」原則，即參展的必須是境外企業，商品必須100%來自境外，大陸企業則主要參與採購和交易。這在此前絕無先例，足見大陸擴大開放、促進進口的決心。

據悉，首屆中國國際進口博覽會展區面積將達到27萬平方米，規模已躋身全球商業展前列。在參展的2800多家境外企業中，世界500強和行業龍頭企業200多家，屆時將帶來眾多首發產品。

(中時 )

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