促轉會主委黃煌雄請辭 政院：院長勉予同意

前促轉會副主委張天欽離職。（陳信翰攝）

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前促轉會副主委張天欽失言事件引起風波，促轉會主委黃煌雄今發表辭職聲明表示，為了解開朝野不必要的政治僵持，並共同努力推動轉型正義，決定主動辭去促轉會主委一職。行政院發言人Kolas Yotaka表示，黃煌雄其實已於數日前向賴清德提起，賴清德雖予以慰留，但黃昨天仍堅持口頭提出請辭，賴今天勉予同意。

Kolas Yotaka表示，黃煌雄在發生張天欽事件後，就曾向賴清德提出請辭，但當時賴極力慰留，因為肯定過去黃煌雄幾十年來超越黨派推動轉型正義工作，也相當肯定他在上任促轉會主委後承擔壓力，積極推動轉型正義。

Kolas說，在完成張天欽事件內部調查後，黃煌雄仍認為他身為主委，必須負起責任，讓促轉會得以浴火重生，正常化繼續推動轉型正義，因此再度向賴清德表達辭意。賴清德雖極力慰留，但黃煌雄辭意甚堅，因此只好答應他的口頭請辭。至於正式離職的公文，目前還在跑流程。

Kolas表示，行政院非常感謝、肯定黃煌雄過去的努力，也認同轉型正義必須超越黨派，不同的立場都必須共同面對推動，不應該因為這樣的個案及事件打擊轉型正義的正當性，期待促轉會的功能得以發揮，帶來社會和解。

Kolas也表示，懸缺人選目前沒有名單，行政院會積極徵詢適合人選。至於目前遺缺的副主委是否會一併考慮？Kolas表示「不一定會同時」。

(中時 )

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