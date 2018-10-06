台北》丁守中：深澳髮夾彎 逃避反空汙公投的緩兵之計？

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中時

國民黨籍台北市長候選人丁守中6日在臉書發文表示，把國家未來交在民進黨手上真是件非常危險的事。行政院長賴清德鬆口，如觀塘天然氣站興建後可評估停建深澳電廠。任何國家，能源政策至少都是前瞻十年的規劃，像賴院長這麼有彈性的，從没見過。

丁守中說，停建深澳換觀塘，這只證明了，深澳案與燃煤電廠是真有問題，才會讓賴清德在強大民意壓力下打算轉彎，證明民進黨的能源政策根本是在愚弄人民。更讓民進黨雙北候選人蘇貞昌、姚文智兩位一直在幫深澳辯護、背書的候選人，等於遭到背棄。

丁守中質疑，蘇貞昌如此，林佳龍還遠嗎？火力發電本來就違背世界潮流，台中為什麼看不見藍天？為什麼有這麼多台中市民、中部縣市民眾會對火力發電這麼感冒？這下民進黨可以不用再騙下去了吧！

丁守中表示，深澳電廠需不需要，當初決定興建時就應做好評估。結果民進黨對國家發展、能源政策毫無深謀遠慮和長程規畫，為選舉高舉反核神主牌，堅持蠻幹，霸凌台北、新北、基隆、宜蘭人民。現在看看民意又隨意轉彎，把環境當籌碼，真是匪夷所思。

丁守中指出，怕只怕，這種急轉彎也不過是緩兵之計，只是為轉移反空汙公投焦點的話術。拖過選舉，到時三接也過，深澳照建，對不對？民進黨到底想詐騙到什麼時候？

(中時 )

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