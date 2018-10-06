台北》丁守中質疑柯文哲 連電扶梯啟用也剪綵

國民黨主席吳敦義（左起）、台北市長參選人丁守中、立委蔣萬安等6日一同出席丁守中中山區後援會成立大會。（杜宜諳攝）

友善列印
中時

國民黨籍台北市長候選人丁守中6日在臉書發文表示，實在很難想像，向來宣稱自己施政很節儉的台北市長柯文哲，連捷運站裡一座電扶梯完工都要舉辦啟用大典。

丁守中說，市政建設為市民服務，天經地義，但要誇張的拉紅布條、搞通行典禮、隆重剪綵，相信市民都覺得荒唐，真需要當剪綵王、這樣瘋狂做秀嗎？

丁守中表示，過去工務單位不管道路、隧道或軌道工程，常常搞一些分段通車、分段破土、分段完工的把戲，無非就是拍長官馬屁，幫長官做秀做政績。沒想到市府連電扶梯安裝都能搞分段通行典禮，可說做秀到超神入化。

丁守中指出，2012年就有議員質詢上下捷運站不便，拖個六年才完工，反應遲緩就不說了，未來四年、也就是下一任市長任期結束前，各捷運站增設電扶梯改善工程才可能完成，現在就來慶祝剪綵？難不成接下來還要慶祝剪綵幾十次？

丁守中還舉例，就跟柯市府先前宣傳捷運站門已全數架設完成一樣，看一看，居然蓋了14年？也不過就是58個捷運站，效率這麼差，居然還敢當政績來誇口？

丁守中質疑，莫非因為柯文哲是歷任台北市長任內、唯一沒有捷運落成完工的市長，因此想要有所補償嗎？沒政績到這種程度，放任惡質剪綵文化流行，柯市府是墮落到甚麼程度才能想出這些怪招？網友說得好，未來換燈泡要不要也來剪個綵？

(中時 )

台南》未簽署歐欣撤銷掩埋場水保… 黃煌雄辭促轉會 國民黨：是對蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。