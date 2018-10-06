台北》丁守中質疑柯文哲 連電扶梯啟用也剪綵

2018年10月06日 12:29 中時 季節 、 杜宜諳

國民黨籍台北市長候選人丁守中6日在臉書發文表示，實在很難想像，向來宣稱自己施政很節儉的台北市長柯文哲，連捷運站裡一座電扶梯完工都要舉辦啟用大典。

丁守中說，市政建設為市民服務，天經地義，但要誇張的拉紅布條、搞通行典禮、隆重剪綵，相信市民都覺得荒唐，真需要當剪綵王、這樣瘋狂做秀嗎？

丁守中表示，過去工務單位不管道路、隧道或軌道工程，常常搞一些分段通車、分段破土、分段完工的把戲，無非就是拍長官馬屁，幫長官做秀做政績。沒想到市府連電扶梯安裝都能搞分段通行典禮，可說做秀到超神入化。

丁守中指出，2012年就有議員質詢上下捷運站不便，拖個六年才完工，反應遲緩就不說了，未來四年、也就是下一任市長任期結束前，各捷運站增設電扶梯改善工程才可能完成，現在就來慶祝剪綵？難不成接下來還要慶祝剪綵幾十次？

丁守中還舉例，就跟柯市府先前宣傳捷運站門已全數架設完成一樣，看一看，居然蓋了14年？也不過就是58個捷運站，效率這麼差，居然還敢當政績來誇口？

丁守中質疑，莫非因為柯文哲是歷任台北市長任內、唯一沒有捷運落成完工的市長，因此想要有所補償嗎？沒政績到這種程度，放任惡質剪綵文化流行，柯市府是墮落到甚麼程度才能想出這些怪招？網友說得好，未來換燈泡要不要也來剪個綵？

(中時 )