聰明藥含安非他命？精神醫學會：化學結構相似 勿恐慌

2018年10月06日 12:42 中時 林周義

坊間流傳的聰明藥「派醋甲酯」（methylphenidate）為治療注意力不足過動症（ADHD）的藥物，近日有媒體將其與國內未核准，且含有安非他命的藥物「右旋安非他命」（dextroamphetamine）並列，強調其為列管毒品。台灣兒童青少年精神醫學會昨（5日）發表聲明指出，國內所核准的「派醋甲酯」，雖化學結構與安非他命類似，但卻不會產生如一般毒品的快感，提醒用藥患者勿恐慌。

台北市立聯合醫院藥師蘇柏名表示，聰明藥被用以治療ADHD患者，雖與安非他命在化學結構上相似，都能令人精神集中，但卻不會如安非他命般引起幻覺、盜汗作用。國內針對ADHD患者所開立的聰明藥，劑量都非常低，且具嚴格規定，如第一次使用僅能先開兩週的藥，回診後才能確認是否能繼續使用。

蘇柏名表示，聰明藥被列為3級管制藥品，因此也具有上癮的可能，過度使用可能會引起失眠、嘔吐、食慾不振、內分泌失調，或造成心血管副作用（如：心悸）。由於開立的劑量極低，加上效價比安非他命弱約10倍，並未遇過濫用成癮的案例。

坊間流傳服用聰明藥有助學童集中精力，應付考試，但蘇柏名提醒，注意力變得集中，不代表就會變聰明。學生可能因內分泌失調而焦慮不安，甚至對其產生依賴，造成反效果。

(中時 )