新北》賴揆有條件重評深澳電廠 侯友宜：人民健康不是用條件交換

2018年10月06日 12:42 中時 王揚傑

國民黨主席吳敦義參加侯友宜、陳鴻源和連斐璠的永和聯合競選總部成立大會。（王揚傑攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜及永和區市議員參選人陳鴻源、連斐璠今（6）日上午舉行永和聯合競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義也到場助陣。

日前行政院長賴清德接受立委質詢時指出，在觀塘第三天然氣接收站順利興建的條件下，同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。對此侯友宜表示，賴院長沒有考慮到新北市民環境生態健康，用這個交換桃園，為了選舉反覆，人民會相信他嗎？就像他自己說的，不蓋北部就會缺點，現在又說有條件不蓋，人民健康不是用條件交換的，立場不定還交換，人民可以接受嗎？

吳敦義則表示，觀塘恐怕也會有很多反對聲音，所以第三接收站通過不會那麼簡單，加上深澳反對聲浪也大，顯示蔡英文總統沒當選前太輕忽能源政策，現在很多困難，北部電不夠會缺電，但找新電廠很難，希望賴跟蔡好好商量，怎麼改變政策，要好好檢討，而不是左困難往右，然後左右為難。

稍晚侯友宜前往中和聯合競選總部成立大會，對促轉會主委黃煌雄請辭一事表示，黃煌雄老前輩多年來曾經為民主奮鬥，付出很多的心血，照道理說，黃煌雄委員應該不斷、持續的去改變大家對促轉會東廠的一個印象，堅持對的事情，聽到這個消息，讓人非常的遺憾。

侯友宜強調，促轉會為什麼會變成東廠？還有多少個張天欽們 ？我們要從根本去了解這個問題的嚴重性，不是一個人辭了，就可以改變一個團隊的形象，更重要的是，內部要好好深究去檢討，讓民主進步不要受到蒙塵，這才全體國民所要的。蔡英文總統是任命的人，賴揆也是扮演推手的人，當黃煌雄辭的時候，兩位要不要負起更多的責任，跟國民說得更清楚，我們的促轉會何去何從？會不會永遠烙印一個東廠的形象？這才是執政黨要去深思的。

(中時 )