如懿二度被乾隆甩巴掌！ 斷髮倒數下令絞殺炩貴妃

如懿即將斷髮，全劇將進入最後高潮。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

陸劇《如懿傳》最新預告，來到乾隆再下江南，炩貴妃衛嬿婉竟獻上煙花女子水玲瓏給乾隆，皇后如懿發現後，傳來炩貴妃並下令執行宮規，即刻絞殺炩貴妃，並喊「本宮是皇上親封的皇后！」讓觀眾大快人心，但隨後也預告如懿即將斷髮，也就是歷史上她與乾隆翻臉的時刻倒數。

炩貴妃衛嬿婉在乾隆下江南時獻上煙花女子給乾隆，令如懿大怒。（圖／愛奇藝台灣站提供）

如懿也將炩貴妃宣來責罵，並下令絞殺炩貴妃。（圖／愛奇藝台灣站提供）

先前如懿就曾因為「香妃」寒香見入宮，被太后逼賜香妃不能受孕的湯藥，而遭乾隆打了一巴掌，夫妻失和。如今最新預告又因炩貴妃與江南煙花女子水玲瓏，兩人再度失和，如懿更直接說出心裡話言語衝撞乾隆，讓乾隆一氣之下將如懿打趴在地。

最新預告中如懿斷髮，與乾隆恩斷義絕。（圖／愛奇藝台灣站提供）

曾經的青櫻紅荔只能成為回憶。（圖／愛奇藝台灣站提供）

「清白兩個字，臣妾都說倦了，乾隆嘶吼重呼一巴掌，她趴在地上冷回「不用皇上廢了臣妾，臣妾做這個皇后已經做得厭煩疲倦，不想再忍了」接著取下髮簪，斷髮橋段正式登場，隨後將上演如懿本人的結尾，但該劇原著小說中，女主角斷髮後嬪妃們將聯合起來對付炩貴妃，更多精彩宮鬥場景也將呈現。

(中時電子報)

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