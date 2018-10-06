高層力挺爭議大法官 臉書爆分裂危機！

2018年10月06日 13:02 中時電子報 吳映璠

深陷性侵疑雲的美國大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）可望獲得任命，不過他的好友、同時也是臉書全球政策副總的凱普蘭（Joel Kaplan）卻因他是非纏身。上周凱普蘭現身參院聽證會力挺卡瓦諾，意外在臉書內部掀起論戰，一周來上百封抗議貼文灌爆臉書內部留言板，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）試圖救火反而引火上身，臉書意外陷入分裂危機。

臉書全球政策副總凱普蘭出席美國大法官提名人卡瓦諾聽證會，引發臉書員工不滿，上百封抗議信圍剿，凱普蘭隨後出面道歉。紅色圈選者為凱普蘭。（圖／路透社）

凱普蘭。（圖／美聯社）

美國聯邦參議院6日將就卡瓦諾大法官人事任命案進行最終表決，美國媒體高度關切卡瓦諾的性侵醜聞，28日的聽證會更讓各大新聞及社群媒體的討論度攀上高峰，這場聽證會甚至讓戰火延燒到科技巨頭臉書，原因是聽證會上，擔任全球政策副總的凱普蘭被鏡頭拍到坐在卡瓦諾後方，臉書員工認為凱普蘭現身聽證會有損公司的中立立場，應該受罰，另外也有員工將他的出現解讀為他相信卡瓦諾的證詞，對於部分性侵受害者而言更是無法諒解。

紐約時報（The New York Times）報導，凱普蘭事件引來上百封抗議貼文灌爆臉書內部留言板，「Women@Facebook」的討論串更在板上瘋傳。一則留言認為凱普蘭是故意坐在卡瓦諾正後方，「因為他知道記者會認出每個卡瓦諾支持者，他知道這件事不至於讓他丟了工作，他這麼做是想抗議公司文化，順便甩了同事們一巴掌。」

更有數十名員工留言表示如果繼續讓凱普蘭當他們的頂頭上司，他們會覺得「非常不舒服」。

凱普蘭28日出席好友卡瓦諾性侵疑雲聽證會，當時他坐在卡瓦諾妻子及母親正後方，凱普蘭表示出席是為了對好友表示支持。（圖／路透社）

臉書員工反應激烈，迫使凱普蘭馬上出面道歉，公開信上他提到他們夫妻和卡瓦諾夫婦是交情超過20年的老友，他們互相參加對方婚禮，小孩也是一塊兒長大，「當朋友有難時，我當然要站在他身邊支持他，我們認為聽證會是很重要的日子，我們應該要在現場表達我們的支持。」凱普蘭還特別補充他是用私人時間過去的。

公司內部意外出現抗議浪潮，祖克柏親上火線為凱普蘭辯護，說這是凱普蘭個人行為，並不違反公司規定，即便他個人可能不會選擇出席聽證會，但他信任凱普蘭的判斷。

祖克柏的發言非但沒有平息議論，反而引來員工更大怒火，女性員工認為他根本不在意心理學教授福特（Christine Blasey Ford）的證詞，指責他的發言讓人感到「失望、痛苦」。

員工抗議聲浪越捲越大，也有老員工看不下去，發文回嗆：「員工有責任自己去尋找更符合期待與熱情的地方或公司，那不是公司的責任。」暗示臉書沒有必要因為員工的抗議做出改變。不過該名員工的發言隨後也引來譴責聲音，迫使當事人再出面道歉。

臉書5日已就凱普蘭事件召開內部會議，會議內容全程直播，根據AXIOS報導，祖克柏強調臉書是一個非常重視多元意見的地方，他尊重員工對這件事的疑慮，同時也相當失望凱普蘭讓公司陷入政治口水戰。

(中時電子報)