假冒雲豹車駕駛稱勘災荷槍實彈 警逮高雄1男子

那男假冒雲豹裝甲車駕駛，指接獲命令要荷槍實彈，並張貼截圖散布。(林郁平翻攝)

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那男假冒雲豹裝甲車駕駛，指接獲命令要荷槍實彈，並張貼截圖散布。(林郁平翻攝)

8月26日臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲團張貼2張LINE截圖，假冒國軍雲豹裝甲車駕駛，稱總統蔡英文南下勘災時，指示陪同救災裝甲兵荷槍實彈，槍枝都上膛等不實訊息。經軍方向刑事局報案後，警方5日在高雄查獲一名35歲那姓男子到案，那坦承犯行，全案依偽造文書及侮辱公署罪嫌送辦。

官兵荷槍實彈消息傳出後，總統府及國防部都立即發布新聞澄清，指為惡意謠言，強調歷來國防部所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該臉書專頁所張貼內容為假消息。刑事局偵查第九大隊立即成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

警方依據國防部報案所提供線索及網路相關訊息追查，鎖定那男涉有重嫌，研判是臉書「正宗！鬼島狂新聞！」管理者。專案小組蒐集相關證據後，5日向高雄地方法院聲准搜索票，將那男查緝到案，並查扣內含涉案臉書帳號相關證據的手機一支，那男也坦承因不滿時事杜撰張貼。

警方表示，本案發生之際，時值南部淹水災情嚴重之際，政府相關單位、國軍及全民均投入救災工作，犯嫌於臉書張貼不實訊息，造成民眾誤解與社會動盪。為端正視聽、杜絕類此不實訊息，警方積極偵破本案，並呼籲民眾切勿於網路散布錯誤、不實訊息，在轉發他人訊息前務必仔細查證訊息內容之真實性，以免爭議訊息以訛傳訛，影響社會人心。

(中時 )

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