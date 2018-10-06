台南》環盟要求表態撤銷歐欣掩埋場案水保計畫 僅黃偉哲、林義豐未簽署

環盟理事長黃安調（持麥克風者）與台南水資源保育聯盟學術召集人陳椒華（前排灰上衣者）公布選舉前表態撤銷龍崎歐欣案的台南市長參選人。（程炳璋攝）

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台南市環境保護聯盟及台灣水資源保育聯盟等環團，邀請台南市長參選人簽署「當選後承諾」撤銷龍崎歐欣掩埋場案水土保持計畫，6位參選人中，計有陳永和、許忠信、高思博與蘇煥智4位參選人簽署撤銷，黃偉哲與林義豐則未簽署。

台南市龍崎歐欣掩埋場案已進行到水保計畫階段，台南市環保聯盟等環團過去針對裁而不決的環境問題，都會用選舉前簽署承諾書方式，逼政治人物表態。這次仍不例外。

台南市6位台南市長參選人中，僅黃偉哲、林義豐未簽署同意撤銷，林義豐認為要當選後才有權責，現階段難給承諾。黃偉哲回覆會在程序合法、居民同意與第3方專業公正單位審議下，透過理性而審慎的態度，再作成結論。

台南水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，龍崎歐欣案場址是在二仁溪上游，卻要做全台唯一有害事業廢棄物的掩埋場，環團並發現歐欣公司所做的「水土保持計畫」及環差報告「邊坡穩定分析」資料錯誤，已進入司法調查，才會請台南市長參選人表態撤銷龍崎歐欣案的「水土保持計畫」。

台灣水資源保育聯盟理事長李建畿對黃偉哲、林義豐2位不簽署撤銷表示遺憾，並呼籲選民，不要支持拒簽署撤銷龍崎歐欣掩埋場案水保計畫的參選人。

黃偉哲表示，公共政策討論不該用「yes or no」的二分法，應該保留爭議的對話空間，說服更多人接受自己論點。他將針對龍崎歐欣案進行整體評估，提出對龍崎居民發展最有利的發展方向，吸引年輕人回流。

(中時 )

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