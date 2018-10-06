準視帝莫子儀今晚備戰 先揭露百字感謝文

2018年10月06日 13:22 中時 洪秀瑛

莫子儀文中提到的「另一個傢伙」指的是黃健瑋。（粘耿豪攝）

《台北歌手》拍戲景況。（取自臉書）

《台北歌手》拍戲景況。（取自臉書）

《台北歌手》拍戲景況。（取自臉書）

楊小黎入圍金鐘女配角獎。（羅永銘攝）

出道22年、曾4度入圍金鐘獎，戲劇作品縱橫電視、電影、舞台劇的莫子儀，今晚在金鐘頒獎典禮上將與黃健瑋、李國毅、盧廣仲、張軒睿角逐視帝獎。莫子儀在入圍者中呼聲高，他今晨在臉書寫下「感謝文」─不論是否得獎，都想說的謝謝，文中向幕前幕後以及家人、朋友近百人道謝，字句間充滿真摯情感，文末不忘對一起合作的《台北歌手》導演樓一安開玩笑，「希望就算沒得獎，樓一安還是會請客」。導演樓一安及同劇演員楊小黎也分享心情。

莫子儀文中提到，「《台北歌手》的劇本主要是由樓一安導演所完成，我只是比較早開始和導演討論主要角色與情節，並參與部分潤飾修改…，每個參與的作品，不論得到何種肯定，或是能留下任何印記或感動，都不是我個人的成就；謝謝所有在創作路上共同付出的夥伴們。願自己有繼續下去的勇氣與力量，願自己能承載、傳達更多溫度與溫暖。如果沒有得獎，還是希望大家來看《神農氏》，因為有1/5的機率是另一個傢伙得獎」。

導演樓一安透露自己不準備感言，不是不想準備，而是「每次有人找我去當演員，我最怕的就是記台詞，所以就算準備了，上了台肯定也都記不住，所以就還是隨機應變了吧」。對於拿獎，他很平常心，但希望自己的男主角莫子儀一定要拿獎，「這次能不能真的上台，以至於走到後台像個白癡一樣給記者拍，就真的別想太多了。得獎這種事，實在牽涉太多因素，沒人說得準。但，只有一項，別人我不管，小莫，你必須拿獎，不然我會不開心」。

楊小黎在《台北歌手》飾演莫子儀的妻子，這次入圍女配角角獎，她分享「說不緊張是騙人的，但是感謝的感覺好像比緊張更強一些，突然回想這一路上點點滴滴，小時候拍戲情景，一直到現在這幾年累積的各種故事，遇過的人，遇見的事，一切都是能量…我越來越相信緣分這件事，我更相信努力往前走，並肩而行的人有很多很多，即使演員是寂寞的，但其實也是很富足的。最後我要謝謝林雪絨女士選擇了我，來詮釋您的美麗和勇敢，這些能量也長在我的身體，陪伴我繼續向前行」。

(中時 )