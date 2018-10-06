宋江、戲獅、迓火獅 高雄花車秀文化魅力

2018年10月06日 13:06 中時 陳祐誠

為迎接107年國慶大會，高雄市觀光局以高雄特有的3大文化節慶「戲獅甲」、「內門宋江陣」與「左營萬年季」為題，打造炫目吸睛花車，搭配獨輪車和戲獅表演，華麗參與國慶大會。

今年的高雄國慶花車車體長12米、高4米，放大版的臉譜及舞獅，充滿活力及創新的效果，精緻創意的燈飾設計製作是出自於高雄的機械公司和燈藝師的密切合作，實實在在為本地文創藝術，作品不但創新又不失傳統的文化。

高雄市觀光局指出，打造花車耗時2個月，創作結合藝術與科技，象徵宋江精神的巨型臉譜和表情活靈活現的戲獅甲獅頭矗立車邊，述說綿延流長的宋江精神及歡欣鼓舞的傳統技藝，後有觀音菩薩微笑端坐在月世界惡地形上，身旁有精神抖擻的小火獅陪伴，欣賞車前的舞獅跳樁，守護高雄人平安順心，搭配盛開的火鶴花，點綴著大地喜氣洋洋，每個物件都細藏著高雄動人的文化故事，值得細細觀賞。

民眾可在國慶日透過轉播觀看高雄花車表演，運行的車子上跳梅花樁，是高雄兩廣龍獅戰鼓團多年來拚練出來的特殊技藝；右昌國小青春活力的精彩獨輪車表演，搭配著氣勢磅礡的「尬你鬥陣」背景音樂，展現高雄力與美。

高雄市觀光局長曾姿雯說，高雄獨特的山海河港孕育出豐富的文化資源，其中不少傳統宗教活動在市府及地方的努力下，轉型成為文化節慶活動，包括原為佛祖遶境護駕陣頭的「內門宋江陣」，加入創意陣頭大賽及總鋪師文化後話題性十足。

原為迎神賽會開路先鋒的「戲獅甲」，多年來有來自馬來西亞、泰國、香港及印尼等國好手，在活動期間切磋學習，開啟傳統節慶的新頁面；而地方信仰的「左營萬年季」加入熱鬧的迓火獅，成了具特色的宗教活動。

(中時 )