台中》盧秀燕提新亮點 選後將打造兒童版國民運動中心

國民黨台中市長參選人盧秀燕，今天在沙鹿區德林宮舉辦的得福畫福德活動，宣示要效法福德正神「守護土地、愛護子民」的心，當一位稱職的「媽媽市長」，她準備好了！（陳世宗翻攝）

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陳世宗

國民黨台中市長候選人盧秀燕繼提出多項社福政策，6日在立委顏寬恒、沙鹿區德林宮主委王世雄等人的陪同下，參與德林宮舉辦的「得福畫福德」活動；盧秀燕說，她除先前已公布的婦幼社福政策外，她擔任市長將為孩子量身打造兒童版的「國民運動中心」，給下一代更健康的大型室內運動環境。

盧秀燕說，體育健康的觀念早已深植人心，國民運動中心的增設本為重中之重，但我們許多室內的體健設施及空間設計並未考量孩子的需求，執政者應該給孩子更多更好的專屬室內空間；例如量身打造孩童的游泳池、籃球場、運動場、體建教室等室內空間，再配以兒童運動專家駐點進行防護及教學，建置「兒童國民運動中心」便提供給孩子一個專屬的運動空間和親子活動的多功能場所，盧秀燕說，「這是我們這一代要給下一代的建設。」

盧秀燕指出，以沙鹿地區來說，其移入人口眾多，但相關親子設施仍顯不足，沙鹿可以蓋一座兒童國民運動中心來確實提升當地的幸福感；「公托、公幼倍增計畫」勢在必行，許多家長想把小孩送公家的托嬰中心或幼兒園還要抽籤、要排隊，我們必須想辦法解決這個令家長苦惱的課題，她要以真正的執行力，以找尋閒置空間和活化用地的方式，力推公托、公幼的倍增計畫，給台中一個安心生育、友善教養的環境。

盧秀燕說，社福安衛的規劃不僅於此，其他如用明文保障來鼓勵年輕人投入長照、醫療、社福、托育等四大人力以永續發展；還有台中市的「爺奶顧孫補助計畫」也必須做；保母及幼兒園所加入準公共化也應有實質的補助及輔導，不能讓保母和園所有被剝削和不公平的問題。

盧秀燕強調，藉今天在沙鹿區德林宮舉辦的得福畫福德活動，她宣示要效法福德正神「守護土地、愛護子民」的心，當一位稱職的「媽媽市長」，她準備好了！

(中時 )

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