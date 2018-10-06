金紙變存摺 拜拜燒錢只要2分鐘超環保

龍傳文創成功開發出「財庫存摺｜大面金紙」，貼上「真金」金箔加上獨家設計的「防偽條」，讓每張金紙都有獨一無二的「鈔票號碼」。(林雅惠攝)

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龍傳文創公司執行長吳虹龍說，「財庫存摺｜大面金紙」不僅有燒給神明的，也有燒給陰間祖先或好兄弟等二款。(林雅惠攝)
「財庫存摺｜大面金紙」可以解決燃燒時空汙的疑慮。(林雅惠攝)

每逢初一十五或各大節日時，有許多民眾會在家拜拜燒金紙，但你知道金紙也有分「真」和「假」的紙錢嗎？原來是如要按照早期金紙的做法，就得在每張金紙的面貼上「真金」的箔，才是最正統的「金紙」，後來因為黃金價格昂貴的關係，部分業者後期才開始使用錫箔替代，一直到現在，一些金紙上的箔，變成只是印刷上去的而已，有的甚至連紙的原料不明，所以造成燃燒時有空汙的疑慮，這也直接影響到，大眾對於燒金紙所帶來環保議題上的問題。

有家宗教文創的公司，「龍傳文創」成功開發出「財庫存摺｜大面金紙」，首創把「大面金紙」直接結合放在一本存摺簿內頁，每張金紙都遵循古法製作，並貼上「真金」的金箔，再加上獨家設計的「防偽條」，讓每張金紙都有獨一無二的「鈔票號碼」，彷彿就像真鈔一樣的規格。

龍傳文創股份有限公司執行長吳虹龍表示，也因為燒的是真的，所以價值等同燒一大袋的金紙，「燒一本」金紙也只要約2分鐘就完成，相當方便又環保，現在全台各大知名金香鋪店，也正聯合大步轉型的推廣，感覺拜拜市場有越來越年輕化的趨勢。

(中時 )

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