竹巿勞工親子健行今登場 千人響應

2018年10月06日 14:38 中時 陳育賢

新竹市「2018勞工親子健行」活動6日在十八尖山登場。（陳育賢攝）

新竹市「2018勞工親子健行」活動6日在十八尖山登場，共吸引77個工會、近千位民眾共襄盛舉。（陳育賢攝）

新竹市「2018勞工親子健行」活動6日在十八尖山登場，共吸引77個工會、近千位民眾共襄盛舉。（陳育賢攝）

新竹市「2018勞工親子健行」活動6日在十八尖山登場，共吸引77個工會、近千位民眾共襄盛舉，不少勞工家庭是三代同堂歡樂逗陣行，活動讓勞工朋友在忙碌的工作中紓壓、減壓，場面相當歡樂。

市長林智堅表示，新竹市有44萬人口，其中包含21.7萬位勞工，去年創稅高達1261億元，人均稅額高達28.6萬元，比台北市的27.1萬元還要高，排名全國第1名，這都是勞工界的朋友努力的成果。

而新竹市總工會有超過4萬5000位會員，成立至今已有36個年頭，感謝總工會長時間協助市府照顧勞工朋友，市府近年與總工會積極合作開辦課程，讓勞工朋友參與職訓，也與勞工部合作，做很多照顧勞工朋友的工作，扮演勞工朋友最堅強的後盾。

勞工處長黃錦源指出，為達到工作與生活平衡的環境，市府鼓勵勞工朋友運動健身，像是活動主持人李堅吉老師，除了是理燙髮美容業職業工會理事長，平日也是常教導學生、作育英才，更是運動健身的高手，每天早上都與太太到十八尖山健行，不僅可以紓壓還可以健身保年輕，快80歲了卻看不出來。

總工會理事長莊鑑川則表示，希望透過勞工親子健行活動，促進勞工身心健康並增近親子感情，也藉由呼朋引伴、攜家帶眷來點燃對運動健身的熱情。

(中時 )