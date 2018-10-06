NBA》杜蘭特穿超音速球衣出場 勇士轟翻國王

2018年10月06日 13:36 中時電子報 黃及人

在球員介紹出場時，杜蘭特刻意穿上超音速球衣現身。(美聯社)

重返自己生涯發源地鑰匙球館的杜蘭特，6日穿上昔日超音速球星「野獸」坎普的40號球衣出場，更在這場別具意義的新球季熱身賽當中，貢獻26分、7助攻與6籃板，搭配「浪花弟」克雷湯普生30分，勇士122比94轟翻國王。

杜蘭特的菜鳥球季就是穿著西雅圖超音速球衣度過，如今重返舊地，讓他自然感觸良多，「我想起自己曾在訓練館揮汗練球，也在這裡成為職業球員，我第一次有了自己的車、自己的房子與自己的責任，這裡是一切開始的地方。」

當提到如今西雅圖沒有NBA球隊，杜蘭特說：「我認為每個人都知道，西雅圖需要一支NBA球隊！」勇士總教練科爾也在賽前記者會穿著超音速綠色T恤出席，「我希望超音速有一天可以回到這裡，所以這是我表達支持的方式。」

儘管勇士賽前就已確定，柯瑞(休兵)、卓雷蒙格林(腿傷)兩大主力沒法上場，可是杜蘭特與克雷湯普生第1節就接管戰局，打完首節，勇士取得39比18大幅領先，甚至上半場結束，領先幅度來到30分，根本把國王轟到體無完膚。

克雷湯普生的手感表現，更是比起重返舊地的杜蘭特還要火燙，他僅打了22分57秒，投15中10，包含三分球10投6中，轟下全場最高30分，得分績效相當驚人，勇士全隊也只有杜蘭特與湯普生得分上雙。

(中時電子報)