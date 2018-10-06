台北》柯P還債屢遭質疑 財政局長出數學試題回應

2018年10月06日 14:08 中時 張立勳

柯市府3年多來還債520億，屢遭外界質疑，台北市財政局長陳志銘6日以數學試驗題解釋，還批評質疑的人可能是基礎數學不及格，或眼紅還債成績而刻意抹煞，他說，只要完成數學試驗題，就可以了解有沒有對不起國小老師，基本數學問題不難，只要本於良心即可。

外界質疑柯市府債務清償只是「作帳」，陳志銘強調，償環520億債務是貨真價實，卻常遭人以不實數字解讀，他認為只有2種可能性，一是基礎數學不及格、二是眼紅還債成績而刻意抹煞。

此外，有市長參選人質疑市長柯文哲還債「4大謊言」，包括工程結餘款與還債無關、預算超收不可視為減債功勞、向特種基金調借是埋未來的財務炸彈及消失的117億教育發展基金借款。

陳志銘今也逐一點破，他說，工程結餘款無法用於當年度還債，但卻可納入歲計賸餘用於隔年度編列還債，所以工程結餘款當然與還債有關；柯文哲同意拿超收稅額加碼還債，而其它地方政府同樣是超收稅額，但債務卻還一直增加中，堅持財政紀律把預算超收用於降低負債，當然可視為減債功勞。

陳志銘說，向特種基金調借去墊還是市政建設貸款，其仍為債務948億元的一部分，債務並未消失，只是利息負擔較低，此與還債520億元根本毫無關係；教育局主管台北市地方教育發展基金每年由公務預算撥補經費，該基金並無借款問題，不清楚所指的借款為何？

陳志銘指出，不要因為選舉時刻就刻意抹煞財政局這些年來的還債成果，更不要對財政認知不足就隨意以「作帳」來扭曲事實，財政局可以隨時接受外界的檢視與挑戰。

(中時 )