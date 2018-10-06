意外上台也震撼下台　黃煌雄的正派竟顯「不合時宜」

2018年10月06日 13:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

促轉會副主委張天欽「東廠說」引發外界對促轉會質疑，今（6日）促轉會主委黃煌雄宣布，為讓促轉會得以浴火重生，他決定請辭下台，投下一顆震撼彈！對照之前黃煌雄接任促轉會主席時，他表示這是個意外，更期望促轉會能探索真相追求和解的話語，令人感到不勝唏噓！而民進黨執政後，對權力的貪婪，更放任促轉會副主委張天欽「東廠說」言論，在在讓黃煌雄的正派顯得「不合時宜」

張天欽「東廠說」引發外界對促轉會質疑，今（6日）黃煌雄宣布，為了解開朝野不必要的政治僵持，共同努力為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，讓促轉會得以浴火重生，追求的「真相、責任、公義、和解」的目標得以延續，他決定請辭促轉會主委一職，令外界不勝唏噓。

黃煌雄的辭職，與其說是要對「張天欽們」的事件負責，不如說是對總統蔡英文最大的勸諫。想當初黃煌雄應允出任「促進轉型正義委員會」主委；對其個人而言是一項極大的挑戰，對民進黨力推轉型正義而言，也讓人令人期許的有另一種可能。只是這一切在張天欽的一句「東廠說」後，化為幻影。

提到黃煌雄，年輕一輩的人可能對他並不熟悉；黃煌雄從黨外時期便投身政治，歷經民進黨組黨、解嚴、推動國會改革都有他的卓越貢獻，更是元老級人物。現在許多活躍於政壇的民進黨立委，都曾經受過他的影響。

而黃煌雄亦是位優秀的歷史學家，他研究蔣渭水並肯定蔣渭水對締造中華民國的卓越貢獻，更以師承蔣渭水精神而自勵。蔣渭水一生反日，更公開表示自己是中國人，並主張台灣是大陸領土。在那樣的年代，蔣渭水以一己之力從事各種反日民族運動，這種精神鼓舞著黃煌雄，也亦使黃煌雄在戒嚴時期，擔任增額立委時，就呼籲政府應正面看待228事件，並關心外省老兵權益、給予人道關懷。

雖然黃煌雄是老牌的民進黨人，曾出任兩任前總統李登輝和馬英九時期的監委。因沒有鮮明的政黨色彩，在對國民黨黨產的追查和研究，連國民黨都認為屬公正，是極少數受到藍綠陣營都肯定的政治人物。

然而當民進黨重新執政之後，早已忘了所謂的初心，這使得如黃煌雄這些屬於老派、正派的優點竟彷彿顯得「不合時宜」了。君不見，張天欽仗勢自己是小英人馬，根本沒把黃煌雄放在眼裡，而黃煌雄更自爆坦承被張天欽架空，已有兩個月連內部公文都沒有看到。

當初接任促轉會主委時，黃煌雄曾表示這是個意外，但他認同蔡英文對於促轉會探索真相、尋求和解的任務才轉而接受。沒想到，隨著東廠說的爆發，還有後續的政治效應，甚至還有國民黨立委到促轉會踢館罵東廠魏公公，這都讓黃煌雄一生追求的和解正義宣告瓦解，興起不如歸去之感，只是黃的去職，就能真的止血嗎？

(中時電子報)