豐原1歲9個月男娃送托嬰 被咬傷痕累累

2018年10月06日 14:23 中時 王文吉

陳姓男童右上臂有明顯咬痕，家長控訴是在托嬰中心裡面造成。（王文吉翻攝）

男童母親不滿托嬰中心處理態度消極，又不願提供監視器，氣得到警局提告。（王文吉攝）

陳小姐不捨寶貝兒子不明不白滿身傷痕。（王文吉攝）

台中1歲9個月的陳姓男童連續兩天在托嬰中心受傷，媽媽不滿機構處理態度消極？連監視器都不能看，氣得到派出所報案，並提出傷害告訴。業者澄清，並沒有不提供監視器，因為事發在昨天早上，加上中心收托的孩子很多，釐清受傷過程也需要時間，經查看監視器發現，陳女的孩子先推對方，才遭對方咬傷。

陳小姐表示，她2個月前到托嬰中心上班，兒子也一起到同處去托嬰，公司規定無法自己照顧自己的孩子，於是兒子在隔壁班，要到下班才能接觸到。10月4日下午5點，陳小姐收到老師的line訊息告知，她的兒子跟同班的弟弟在玩而被攻擊了，照片只有背部及腰部有傷勢。

陳小姐說，她當下只覺得小孩一起玩都難免會受傷，所以說沒關係，此時老師也沒說有無通知對方家長。她下班後幫孩子洗澡時發現，右手臂上也有咬痕，經告知老師後，老師說隔天要將那位弟弟跟她兒子做隔離。

不料，陳小姐5日早上9點58分又接到老師傳line告知「兒子又被攻擊」，並傳了受傷的照片，她當下看到覺得很心痛。陳小姐說，連續兩天發生同樣的狀況，而且傷勢一天比一天更誇張，而主任跟老師的口氣就是「一副不然我們想怎樣的態度來處理」？

「我也知道小孩一起玩都難免會受傷。」陳小姐強調，依照一個1歲9個月的孩子來說這樣的傷確實過多，試問有哪位家長有辦法忍受自己的孩子去托嬰，卻是傷痕累累的回來呢？她想看監視器，托嬰中心也不願意提供，讓她覺得托嬰中心想息事寧人。

陳小姐向警方報案，提出傷害告訴。警方表示，托嬰中心已監視器是私有為由，表明不方便提供。社會局兒少科表示，初步了解托嬰中心是合法立案，之前兩次訪視收托人數及老師等，都沒有違規情形，下周將到現場調查，釐清是否管理不當，或違反兒少法。

托嬰中心林姓業者澄清，並沒有不提供監視器，因為事發在昨天早上，加上中心收托的孩子很多，釐清受傷過程也需要時間，陳女愛子心切，晚上就到網路上爆料。經查看監視器發現，陳女的孩子先推對方，才遭對方咬傷，對方家長覺得很抱歉，也有誠意想向張女道歉。

(中時 )