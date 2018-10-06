美食美景成功打造品牌、深坑多福宴再創老街傳奇

2018年10月06日 14:00 中時電子報 綜合報導

新北市一年一度的美食盛會深坑多福宴，5日晚上在深坑老街正式開動！50桌座無虛席，14道料理澎湃上菜，讓參與民眾大快朵頤，市長朱立倫也親臨現場，頒獎給深坑商圈的優選名店和網路票選人氣店家，並祝大家吃了多福宴，全家多福多壽，他也歡迎大家多來新北市賞美景吃美食。

新北市深坑以美味豆腐享譽全台，在地美食更是相當多元，尤其今年多福宴以經典創新為主題推出的14道料理，菜色與份量都勝過往年，每桌可供10人享用，只要3999元，因此9月21日公佈菜單，次日中午發售，短短5分鐘之內，50桌就全部銷售一空，打破歷年銷售紀錄！

多福宴活動當天晚上，整個深坑老街搭起帳篷，篷下50桌坐滿人潮，7點鐘活動開始，深坑國小首先以雄壯的鼓樂，掀起了多福宴的序幕，新北市長朱立倫也到場，頒獎給本次參與多福宴的8家深坑名店「優選店家」獎狀，分別是福容飯店、假日飯店、嘉義閣、麗芬肉粽、三拾堂食府、故鄉的口味、大樹下、歐里人文、寶桂的店、賺錢湯。之後，朱市長又頒獎給本次網路票選人氣最高的4家深坑名店，分別是陳家豆腐、廟前阿家的店、古早厝和五號烘焙坊。

深坑多福宴50桌14道料理，讓整個老街人聲鼎沸、菜香撲鼻。（中國時報提供）

頒獎典禮結束後，朱市長和現場貴賓與民眾共同舉杯，宣佈多福宴正式開動。在悠揚的烏克麗麗的樂聲中，14道料理陸續上桌，色香味俱全的深坑在地美食，讓整個深坑老街人聲鼎沸、菜香撲鼻，現場民眾更是筷子停不住，吃飽又吃巧。

今年多福宴還邀請了巨星樂團和核星樂團到場表演，巨星樂團曲風多變，核星樂團則是走抒情路線，讓大啖美食的民眾，同時能享受到視聽之娛。新北市經發局局長張峯源與同仁也組團上台，表演小提琴與歌唱，和現場民眾同樂。

新北市經發局長張峯源上台也與巨星樂團一起歌唱，讓全場氣氛嗨到最高點。（中國時報提供）

本年度多福宴強調經典創新，創新則體現在豆腐甜點之上。多福宴最後上的四道甜點「碳烤豆腐冰淇淋」、「豆腐麻糬」、「賺錢湯」與「黃金豆腐佐墨爾本黑森林」，各有不同的滋味與口感，替本年度的多福宴劃下了完美句點。

深坑老街商家表示，新北市經發局舉辦的多福宴，這些年已經成功打響品牌，吸引很多國內外遊客慕名而來，有效帶動了商圈的繁榮與發展。參與本次活動的民眾則表示，深坑老街經新北市政府修復後，充滿濃厚懷舊風情，相當值得一遊，多福宴結合了美味料理與古樸老街，舉行傳統的封街辦桌，更是難得的體驗與美好的經驗，真是不虛此行。

(中時電子報)