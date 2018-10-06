年輕乳癌病友 做間歇性有氧舞蹈有助健身

2018年10月06日 14:44 中時 甘嘉雯

Zumba是一種以舞蹈形式包裝而成的有氧運動，讓沒有舞蹈基礎的團體運動者，跟隨老師的示範舞動，愉快地達到運動的目的。（甘嘉雯翻攝）

Zumba是一種以舞蹈形式包裝而成的有氧運動，讓沒有舞蹈基礎的團體運動者，跟隨老師的示範舞動，愉快地達到運動的目的。（甘嘉雯翻攝）

每年10月為國際乳癌月，台灣地區的乳癌盛行率為每十萬人口有80人為乳癌病患，亞洲地區年輕乳癌比例相較歐美高於2倍，長庚醫院林口與台北院區的乳癌統計，2015至2017年平均每年有393位50歲以下的乳癌，相較於2000至2009年的293位，及1990至1999年的184位，停經前罹患乳癌患者顯著增加許多，不得不讓人重視問題。

乳房外科醫師郭玟伶表示，停經前乳癌所需的治療較年長乳癌複雜，在過去在許多文獻皆被認定為預後不良的指標，但隨治療進步近年有許多研究突破，例如抗荷爾蒙藥與停經針的使用和抗細胞週期藥物的應用，都在停經前乳癌看到治療進步的成效，手術技術的進步也讓身體美觀和治療效果可以並存。

林口長庚醫院乳癌治療團隊，乳房外科、腫瘤內科及放射腫瘤科專長乳癌診治的共有8位女性醫師，郭玟伶於2013至2016年在美國排名第一的安德生癌症中心擔任訪問研究員進行乳癌腫瘤免疫研究進修期間，獲得該中心乳癌病友與提倡運動的機構風氣啟發，同時取得Zumba間歇性有氧舞蹈健身運動的教師資格。

Zumba是一種以舞蹈形式包裝而成的有氧運動，透過快慢節奏交錯的拉丁舞曲、流行音樂和世界音樂，讓沒有舞蹈基礎的團體運動者，跟隨老師的示範舞動，愉快地達到運動的目的。這項運動於美國邁阿密創始至今已有10年歷史，由於這類型的有氧運動強調核心肌群和心肺功能的鍛鍊，寓運動於歡樂氣氛，因此常獲得世界各地乳癌病友的正面迴響。

郭玟伶醫師利用業餘時間落實乳癌醫護團隊以及乳癌病友和家屬的運動實踐，針對他們提供每週固定的舞蹈健身課程迄今2年多，在林口長庚癌症中心林永昌醫師的鼓勵和醫院相關單位的支持下，決定擴大舉辦，透過多位醫師和護師的親身實踐倡導，為乳癌病友帶來一百分的鼓勵和動力。

一位35歲的張姓年輕病友表示，這半年來和長庚醫護一起跳Zumba，感覺身體的肌肉變結實了，身型比手術後甚至手術前更好看，心情也變得輕鬆愉快。一起參與的廖姓護理師則表示，平常工作的壓力可藉由Zumba運動充分釋放。

(中時 )