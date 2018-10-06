台中》搶攻東區票源 邱素貞今成立東區後援會

爭取4連任的台中市市議員6日成立東區後援會，立委黃國書、民進黨台中市黨部主委何明杰以及多位里長都到場力挺。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

挑戰四連任的台中市東南區市議員邱素貞6日與市長林佳龍舉辦東區後援會成立大會，現場吸引近千民眾到場聲援，現場氣氛熱絡、當選聲浪不斷；邱素貞把握機會，細數爭取東區建設政績，希望選民繼續支持。

包括立委黃國書、何欣純、民進黨台中市黨部主委何明杰、市長林佳龍東區後援會長林耀國、南區後援會長林慶芳、東區里長聯誼會長劉作文、東區25年最資深里長東門里長莊錦聰，以及在地東信里長洪榮吉等人皆上台助講，肯定邱素貞問政認真、服務口碑佳、爭取建設有目共睹。

邱素貞表示，她三任市議員任內除推動新建國市場啟用、東區東光綠園道改善、打通信義街直通新建國市場、拆除復興陸橋、第四市場漫畫插畫家進駐、大康橋計畫，都交出漂亮的成績單外，爭取打造「東南草悟道」，聯結旱溪樂成宮、東光園道、東峰公園、中興大學與健康公園等綠廊道，市府也已陸續進行中。

邱素貞指出，增加停車空間，是地方人士長期的心聲，她於今年正式提案，並在總質詢時，要求市府檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，例如東區公兒30，興建地下停車場，上面維持公園綠地，以增加當地停車位的供給數量，當場獲得交通局長王義川肯定支持，同意安排會勘，未來除有效解決停車空間不足問題外，也可紓解交通壅塞問題。

邱素貞也成功爭取敬老愛心卡點數搭乘與市府合作的計程車，未來國民運動中心也將加入服務行列，讓長輩及身心障礙者享有更周全便利的服務，以及東區東峰國中部分空間作為非營利幼兒園使用，並積極推動開辦東、南區親子館，減輕家庭育兒負擔。

(中時 )

新北》陳啟能蘆洲競選總部成立 … 台中》「台中學」國際研討會今登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。