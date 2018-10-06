台中》「台中學」國際研討會今登場 林佳龍：嶄新台中正快速崛起

2018台中學國際研討會登場，台中市長林佳龍（中）及立法院副院長蔡其昌（左7）與會。（陳淑芬攝）

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2018台中學國際研討會6日起一連兩天在東海大學登場。台中市長林佳龍在專題演講表示，透過台中市的新區域計畫推動「大台中123計畫」，將落實1條山手線、2大海空港及3個副都心，嶄新的台中正快速崛起。立法院副院長蔡其昌致詞表示，台中興起發展出獨特城市風貌，在2018年叫做「台中學」，希望未來會變成「學台中」。

2018台中學國際研討會以「融合、連結、共好」為題，發掘台中環境、經濟、社會面貌，邀請多位國內外專家學者進行「專題演講」、「焦點座談」，並舉辦「國小繪畫比賽」及「國中、高中貼圖比賽」等活動。林佳龍並以「台中母親之河：大甲溪水文化發展」發表專題演講。

林佳龍表示，台中學國際研討會帶動更深入而廣泛的台中研究，期待大家能DIY台中學，即以「探索」為視野，了解台中已有的內涵，並進一步「識別」台中特殊性，最後以「Yes, Taichung」認同並參與台中城市的發展。他在演講中以大甲溪流域調查成果為基礎，探索大甲溪的生態文化發展，並以台中市的新區域計畫說明「大台中123計畫」。

蔡其昌指出，對城市要經過認識、進而認同，才會認真對待，深入探討勾勒出的未來才會有深度、厚度及溫暖。過去，台灣的區域發展長期將資源集中在北部，台中市興起發展出獨特的城市風貌成為第二大都市，並帶動中部地區發展，期待讓這座城市更具競爭力。

(中時 )

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