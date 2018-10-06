百萬點擊女歌手人兒妹 《扶搖》爆紅後再次暖心開唱

《扶搖》簡雪回歸歌手魏暉倪開唱萬人演唱會。（圖／魏暉倪提供）

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中時電子報
／綜合報導

還記得2013年為WBC職棒創作加油歌《逆風飛翔》的女孩魏暉倪嗎？今年她在陸劇《扶搖》中大放異彩，更受邀助陣「以愛為名，星動揚州」群星演唱會。演出現場一改劇中高冷形象，以俏皮造型現身，再度演唱成名曲《逆風飛翔》。

魏暉倪有人兒妹的美稱。（圖／魏暉倪提供）

魏暉倪表示：「再次唱這首歌，心中還是一樣激動澎湃。想起當初在台中洲際棒球場唱歌的樣子、也想起台灣的歌迷了，希望可以趕快有機會能夠跟台灣歌迷見面一起重溫當時的溫暖感動時光。」

魏暉倪也演唱了另一首自創曲《今年夏天》，歌詞同樣溫暖勵志，讓場內充滿溫暖的正能量。而另一首抒情歌曲《一千零一夜》則是她從小一直喜歡的一首歌，也是她非常喜歡的知名歌手邰正宵的作品。音樂響起，魏暉倪開心的跟台下揮舞螢光棒的熱情觀眾互動，氣氛溫馨浪漫。

今年的暉倪演出了電視劇《扶搖》、電影《2020》與校園青春電視劇《三年K班》，也推出新的音樂作品。孤身在外地工作的她，先前曾過勞昏倒撞擊到腦部失去嗅覺，感受到爭取演藝工作機會著實不容易。雖然辛苦，但可以孝順辛苦的媽媽讓她感到ㄧ切都很值得！目前的她正在努力朝著歌手與演員的方向發展，期待未來能有更多的作品跟紛絲見面。

(中時電子報)

魏暉倪曾在陸劇《扶搖》演出簡雪／德夫人。（圖／翻攝自微博）
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