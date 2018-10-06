台北公開賽》打到對手苦笑搖頭 戴資穎明爭冠

戴資穎鋌進台北羽球公開賽女單決賽。（資料照／李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

台北羽球公開賽6日在進行4強準決賽，台北小巨蛋湧入超過5千名觀眾，地主最愛的「世界球后」戴資穎也沒讓粉絲失望，用招牌假動作打得馬來西亞女將謝抒芽搖頭苦笑，以21比16、21比19贏得對戰5連勝，挺進明天的女單冠軍戰。

相較於前兩戰擊敗地主同胞，都打不到25分鐘，小戴此役用了37分鐘才撂倒謝妤芽，賽後笑說：「今天兩局後面都出現一些比較基本的失誤，只能靠大家多幫我加點油了！」當然，粉絲今天也非常捧場，讓小巨蛋開放的三面看台都幾乎滿座，給小戴滿滿的「主場優勢」。

戴資穎在賽後記者會微笑回答記者提問。（李弘斌攝）

戴資穎過去4度遭遇謝抒芽全都勝出，這次在台北更是今年第4度碰頭，首局小戴運用招牌的二度發力手法，除了過網及墜的切球令對手望球興嘆，多次突推後場也都讓謝抒芽判斷錯誤，眼看著球落地壓線，只能搖頭苦笑。

小戴一開賽就拉出9比3領先，保持穩定差距拿下首局，次局則在技術暫停前取得11比4大幅領先，儘管後段小戴失誤偏多，一度反以18比19落後，不過小戴立刻以一記扣殺扳平，反超後讓對手回擊出界，拿下賽末點與決賽門票。

小戴賽後說，面對這麼多的觀眾，今天比賽也讓大家看得久了一些，「不過這一點不是我能掌握的。」對於大會從今天起啟用鷹眼設備，小戴則說，羽球比賽出界與否的爭議難免，有鷹眼提供客觀的判決，「各國選手打起來也會覺得比較公平一點。」

(中時電子報)

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