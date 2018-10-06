台北》丁守中舉辦「把中華民國撐起來」活動

2018年10月06日 14:49 中時 季節

國民黨籍台北市長候選人丁守中於6日舉辦「把中華民國撐起來愛國旗運動」，現場有七百把國旗雨傘，以及大量印有國徽的氣球，到場者人手或持國旗或持國旗雨傘或持國徽氣球，在國慶將來臨之際，表達對中華民國的熱愛和對丁守中的支持。

活動在萬華區的青年公園舉辦，於下午一點半開始，先有鼓手和儀隊的表演。中正萬華區的國民黨籍台北市議員郭昭巖上台主持，她說欣賞完儀隊表演後，要感謝軍人保家衛國，請群眾向現場的退役將領吳斯懷和八百壯士人群鼓掌致敬。

郭昭巖說活動之所以要提早舉辦，是希望趕在雙十節之前告訴所有人，沒有國就沒有家，國旗代表中華民國，請大家回去告訴親朋好友，國慶日家家戶戶掛國旗。她帶領全場高喊「愛我們的國旗，愛我們國家」「我們的國家名字叫中華民國」。

接著現場將一面特別大的國旗拿到台上，由丁守中扶著，演奏了國歌與國旗歌，台上帶著大家高喊「心中有國旗，愛到最高點」「中華民國萬歲」。

丁守中說因為昨天跑太多場，嗓子有點啞掉了，只能輕聲講話。丁守中說中華民國國旗捍衛台灣也保衛了每個人的生活，創造了台灣經濟奇蹟。但民進黨上台後違法違憲傷害國家傷害大家的生活，中華民國要復甦，要先從贏回首都開始，他請大家把國旗傘打開，並對中華民國宣誓效忠，只要中華民國在，就捍衛青天白日旗。

吳斯懷說也上台幫丁守中造勢，呼籲大家一個人幫忙拉十票，說如果這幾年台北市生活沒有變好，就請投丁守中。

名嘴唐湘龍說中華民國一百零七年前定都南京，中國歷史上南方王朝向來多災多難，最長壽的是南宋，活了147年，但中華民國在災難中也活了107年，且將繼續活下去。他說台北市長選舉已不是地方選舉，北京在挺柯文哲，華盛頓在挺蔡英文，請大家挺丁守中。

現場集結了近千人，國民黨立委王育敏、台北市議員鍾小平、前國策顧問劉盛良、國民黨中常委曾文培和和中正區與萬華區多位里長到場。現場還有陸軍官校、海軍官校與政戰學校各期的旗幟，並且有空拍機飛來飛去，捕捉旗海飄揚的壯觀畫面。

(中時 )