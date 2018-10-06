網哀最後淨土hold不住！美廉社茶葉蛋1顆大漲2元

2018年10月06日 15:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

最近蛋價上漲，茶葉蛋也hold不住了！平價商店美廉社一顆茶葉蛋賣7元，相對便宜，但近日被發現調漲2元，對此，網友哀嚎說，最後一塊不漲價淨土地棄守，就算以後雞蛋價格回穩，也別想再降價。有網友戲稱，以後要「先想想如何多賺錢，自然就不覺得貴」。

今(6)日有人在PTT貼出茶葉蛋價格表，四大超商售價皆為1顆10元，義美、美廉社、頂好1顆9元，其中頂好現正特價賣8元，而美廉社前陣子還維持在1顆7元；2顆12元的價格。

美廉社今證實茶葉蛋漲價的消息，自9月29日起，單價1顆7元變9元，如果一次購買2顆，就維持漲價前一顆單價7元，平均單價漲幅多達2成8。

得知美廉社茶葉蛋一口氣漲2元，眾皆大嘆回不去了。網友分析，先前大雨南部蛋雞折損不少，所以最近雞蛋漲很多，估計散蛋價格要到12月才會回穩，就看到時會不會回跌，但如果沒降回來，也是沒辦法的事。有老闆吐露心聲說，現在的蛋真的好貴，他原本賣荷包蛋一個賣5元，如今已撐不住。

對於茶葉蛋漲價，網友頗為無奈，誰教蛋價一直漲呢。有人因此戲稱，要「改吃王八蛋」、「先想想如何多賺錢，自然就不覺得貴」、「貴從來不是茶葉蛋的缺點而是你的可悲」。

(中時電子報)