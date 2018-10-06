網哀最後淨土hold不住！美廉社茶葉蛋1顆大漲2元

最近蛋價上漲，市售茶葉蛋也跟著調漲。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

最近蛋價上漲，茶葉蛋也hold不住了！平價商店美廉社一顆茶葉蛋賣7元，相對便宜，但近日被發現調漲2元，對此，網友哀嚎說，最後一塊不漲價淨土地棄守，就算以後雞蛋價格回穩，也別想再降價。有網友戲稱，以後要「先想想如何多賺錢，自然就不覺得貴」。

今(6)日有人在PTT貼出茶葉蛋價格表，四大超商售價皆為1顆10元，義美、美廉社、頂好1顆9元，其中頂好現正特價賣8元，而美廉社前陣子還維持在1顆7元；2顆12元的價格。

美廉社今證實茶葉蛋漲價的消息，自9月29日起，單價1顆7元變9元，如果一次購買2顆，就維持漲價前一顆單價7元，平均單價漲幅多達2成8。

得知美廉社茶葉蛋一口氣漲2元，眾皆大嘆回不去了。網友分析，先前大雨南部蛋雞折損不少，所以最近雞蛋漲很多，估計散蛋價格要到12月才會回穩，就看到時會不會回跌，但如果沒降回來，也是沒辦法的事。有老闆吐露心聲說，現在的蛋真的好貴，他原本賣荷包蛋一個賣5元，如今已撐不住。

文章來源：PTT

對於茶葉蛋漲價，網友頗為無奈，誰教蛋價一直漲呢。有人因此戲稱，要「改吃王八蛋」、「先想想如何多賺錢，自然就不覺得貴」、「貴從來不是茶葉蛋的缺點而是你的可悲」。

(中時電子報)

年輕乳癌病友 做間歇性有氧舞蹈… 台中的七仙女竟是河？林佳河川整…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。