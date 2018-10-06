「搞笑者們」五週年進台大體育館 「我們離小巨蛋不遠了！」

「搞笑者們」五週年演進台大體育館 。（圖／怡佳娛樂提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

由張立東、無尊、陳大天、黃豪平等8位演員所組成的「搞笑者們」，昨（5）日受邀首次到台大體育館演出，對於第一次到這麼大場地演出的演員們都非常興奮，原以為只有演唱會才會出現在台大體育館，沒想到也能看到舞台劇演出。也讓演員們感動從200人小劇場演起的他們，終於演到1500人的台大體育館了，直喊「我們離小巨蛋不遠了！」

「搞笑者們」輕鬆地演出深受不少觀眾喜愛.。（圖／怡佳娛樂提供）

「搞笑者們」至今已邁向5週年，從2014年只有200人的小劇場演出，五年後的今天竟然能站上1,500人的台大體育館，演員們和工作人員都相當有感，直說這真的是「搞笑者們」的里程碑，演員群們興奮表示「連台大體育館都征服了，我們離小巨蛋不遠了！」更將推出五週年精華版，首演在高雄大東文化藝術中心演藝廳，原定11月24號場次推出不到一個月就完售，讓製作單位緊急加開11月23號再加演一場，十分受到歡迎，2019年也將開始全台巡演。

「搞笑者們」的搞笑威力到底有多強大？有人看到捨不得離開座位還面有難色說「天啊，好想上廁所，但又好想看！算了，看完再去好了！」，也有女性觀眾笑的太開心，連坐在旁邊的同事都忍不住說「你也笑的太誇張了吧！」最後謝幕，演員黃豪平更熱情地說到「希望下次尾牙場也可以找搞笑者們來演出」。

(中時電子報)

小龍女開店生意不見起色 與女友… 孫儷看NBA熱身賽 意外曝光兒女長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。