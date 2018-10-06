「搞笑者們」五週年進台大體育館 「我們離小巨蛋不遠了！」

2018年10月06日 15:03 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由張立東、無尊、陳大天、黃豪平等8位演員所組成的「搞笑者們」，昨（5）日受邀首次到台大體育館演出，對於第一次到這麼大場地演出的演員們都非常興奮，原以為只有演唱會才會出現在台大體育館，沒想到也能看到舞台劇演出。也讓演員們感動從200人小劇場演起的他們，終於演到1500人的台大體育館了，直喊「我們離小巨蛋不遠了！」

「搞笑者們」輕鬆地演出深受不少觀眾喜愛.。（圖／怡佳娛樂提供）

「搞笑者們」至今已邁向5週年，從2014年只有200人的小劇場演出，五年後的今天竟然能站上1,500人的台大體育館，演員們和工作人員都相當有感，直說這真的是「搞笑者們」的里程碑，演員群們興奮表示「連台大體育館都征服了，我們離小巨蛋不遠了！」更將推出五週年精華版，首演在高雄大東文化藝術中心演藝廳，原定11月24號場次推出不到一個月就完售，讓製作單位緊急加開11月23號再加演一場，十分受到歡迎，2019年也將開始全台巡演。

「搞笑者們」的搞笑威力到底有多強大？有人看到捨不得離開座位還面有難色說「天啊，好想上廁所，但又好想看！算了，看完再去好了！」，也有女性觀眾笑的太開心，連坐在旁邊的同事都忍不住說「你也笑的太誇張了吧！」最後謝幕，演員黃豪平更熱情地說到「希望下次尾牙場也可以找搞笑者們來演出」。

(中時電子報)