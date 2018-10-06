高雄》DPP群狼圍攻 韓國瑜：咬死狼王跟狽 我賣菜但不吃素

2018年10月06日 15:09 中時電子報 邱文秀

20161119中天新聞 遭批「靠菜漲賺錢」 韓國瑜：春節續發獎金

王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去

20161026中天新聞 遭指菜蟲！ 韓國瑜反擊 嗆段宜康「小癟三」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜最近成為當紅炸子雞，他日前上節目聊到當初擔任北農總經理時，被綠營議員、立委群起攻之。他隊主持人李四端說，那是一群狼，他孤伶伶一個人，國民黨立法院跟議會完全不提供任何協助，他就拼了。韓國瑜說，我就咬死你這個狼王，咬你這隻狽，「以為我吃素的，我賣菜我不吃素啊!」

台北地檢署偵查高雄市長參選人韓國瑜被控擔任台北農產運銷公司總經理期間，疑有菜蟲哄抬菜價的菜蟲案，經1年多調查，沒有發現犯罪事證，4日將菜蟲案簽結。韓國瑜之前擔任北農總經理任內，被民進黨立委段宜康在臉書指控農產公司黑幕重重，稱「檢察官應該立即查扣農產公司帳冊，這才叫有效打擊菜蟲。」

民進黨議員王世堅、高嘉瑜、王威中也輪番在台北市議會質詢中痛批韓國瑜「菜蟲」，濫發獎金給員工。最後韓國瑜被逼無奈辭職下台，韓國瑜今年6月也談到被北檢約談，一個是被告身份，一個是證人身份，被告的部分是針對他發放8400萬獎金給員工的事，韓國瑜強調，公司賺錢本來就該發給勞工，「勞工不是民進黨心中最軟的一塊嗎？我不覺得我有做錯，照顧勞工完全沒錯，這是我該做的。」

韓國瑜臉書昨日放上他參加李四端《大雲時堂》節目影片，來賓為國立中山大學政治學研究所教授廖達琪及資深媒體人陳鳳馨。

從賣菜郎變成競選高雄市長，韓國瑜說，他當北農總經理時從不接受媒體採訪，「賣菜不求聞達於諸侯」，對主持人說「我最後完全是被逼的，我被打到沒有辦法了!」這群人以為我打不還手罵不還口，太低估我。

韓國瑜說，因為他們屢試不爽，這些人打誰誰都跑，偏偏遇到我打了還不跑。來賓說「你這槓子頭個性還在嘛!」韓說，他們還假設我在北農亂搞。李四端說「 有必要為了一個質詢拿一場選戰做清白的證明嗎?」韓國瑜回答「四端兄，那是一群狼，我孤伶伶一個人。打到國民黨立法院請求協助，沒有!打給台北市議會能幫我嗎?沒有!」

沒有任何資源協助情況下，韓國瑜說「一群狼!我就跟你槓了!我就跟你拼了!就這麼簡單，我就咬死你這個狼王，咬死你這個狽!我就咬死你!」，「這是我的個性，他們不知道我的個性，他真以為我吃素的。」韓國瑜說「我賣菜，我不吃素啊!」廖達琪教授說「其實你還真的很草莽喔!」

韓國瑜當時在北農總經理任內被議員王世堅質詢，兩人對嗆影片在Youtube上已有650萬影片。而民進黨市議員王威中、高嘉瑜聯手，痛批韓當時濫發端午、中秋獎金7702萬元，讓平均一個員工能領到13萬。對此韓國瑜態度強硬，直言發給員工獎金一切合法，還嗆兩人他春節獎金保證一定照發，並用王世堅名言說「不發 over my dead body」。

(中時電子報)