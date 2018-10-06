NBA》火箭保羅：請大家別再嘲笑甜瓜

火箭隊前鋒安森尼。（美聯社資料照）

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中時電子報

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)大費周章加盟火箭，卻引來外界訕笑。除了他難搞的球星脾氣，主要是他的身手不如以往勇健了。安森尼能否幫助火箭更上一層樓，至少別像上季在雷霆那樣格格不入？

火箭控衛保羅(Chris Paul)接受ESPN訪問時力挺安森尼，「我承認我有點護短，誰教他是我最好的朋友呢。但老實講，外界對安森尼的羞辱令人無法接受，他是史上最優秀的球員之一，網羅他入隊完全不需要考慮。」

至於安森尼如何融入火箭，這其實也不難，「我們這裡聚集著最聰明的籃球員，肯定會找出辦法的。」保羅表示，他自己原本也身在完全不同的系統(快艇)，不過在總教練丹托尼(Mike D'Antoni)指導下沒有出現磨合問題。

保羅說：「對甜瓜來說，盡情打球就是了。當你有空檔就投籃，不然把球就傳出去，籃球就是這麼簡單有趣。」

ESPN指出，安森尼去年火力下滑的原因在於單打機會大幅減少，單打是他取分的重要途徑。火箭哈登(James Harden)是全聯盟單打頻率最高的球員，保羅也不遑多讓，在兩人控場之下，安森尼獲得的進攻機會可能比上季更少。

保羅剛加盟時外界也是這麼猜測的，結果總教練丹托尼戰術高超，不僅保羅進攻火力絲毫未減，哈登還摘下得分王與MVP。既然火箭容得下保羅，當然也容得下安森尼了，丹托尼信心滿滿表示：「沒問題，這很容易。」

(中時電子報)

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