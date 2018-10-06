桃園》桃市府發聲明 勿將第三接受站議題泛政治化

大潭第三接受站讓藻礁再成焦點。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時

對於觀塘大潭電廠第三接受站，桃園市政府新聞處長張惇涵6日表達市府立場，表示三接這是在前總統馬英九時代，因應核四停建所做出的重大決策，鄭文燦未當選，而當選後，時任經濟部長鄧振中還特別拜會市府盼支持；另批參選桃園市長的國民黨陳學聖不見反對，換了位子，就換了腦袋，明顯立場前後不一。

張惇涵表示，大潭第三接受站由中油負責興建，並供應大潭電廠擴建機組所需天然氣，這是在馬英九擔任總統時代，因應核四停建所做出的重大決策。

在當時，中央與地方政府都由國民黨執政，張惇涵表示，但卻未見陳學聖委員表達反對立場，同時，舊縣府將觀新藻礁畫設為保護區時，亦不曾同意將大潭海岸畫設為保護區，也未進行任何調查研究；如今是換了位子，就換了腦袋，這是標準的政治考量，明顯立場前後不一。

市府表示，委託中央大學進行大潭藻礁調查，結論報告顯示大潭地區有藻礁地形，但活體藻礁數量並不多，因此，該報告並未建議市府將該地區畫設為藻礁保護區，而是以加強多元的生態保育措施作為結論。

調查報告提供台電、中油、經濟部、環保署、農委會等單位，作為相關案件參考。

張惇涵強調，在2014年鄭文燦競選市長時，簽署珍愛「觀新藻礁」聲明，但是對於部分環保人士要求將大潭海岸畫設為藻礁保護區，鄭市長表示，有調查確認才能畫設，他沒辦法直接承諾。

市府強調反，部分人士不應該把對於觀新藻礁保護區的承諾，移花接木為其他尚未確定是否存有藻礁地區，進而提出背信忘義的指控。

(中時 )

高雄》DPP群狼圍攻 韓國瑜：咬死… 促轉會主委黃煌雄請辭 黃創夏大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。