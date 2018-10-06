桃園》桃市府發聲明 勿將第三接受站議題泛政治化

2018年10月06日 15:23 中時 甘嘉雯

對於觀塘大潭電廠第三接受站，桃園市政府新聞處長張惇涵6日表達市府立場，表示三接這是在前總統馬英九時代，因應核四停建所做出的重大決策，鄭文燦未當選，而當選後，時任經濟部長鄧振中還特別拜會市府盼支持；另批參選桃園市長的國民黨陳學聖不見反對，換了位子，就換了腦袋，明顯立場前後不一。

張惇涵表示，大潭第三接受站由中油負責興建，並供應大潭電廠擴建機組所需天然氣，這是在馬英九擔任總統時代，因應核四停建所做出的重大決策。

在當時，中央與地方政府都由國民黨執政，張惇涵表示，但卻未見陳學聖委員表達反對立場，同時，舊縣府將觀新藻礁畫設為保護區時，亦不曾同意將大潭海岸畫設為保護區，也未進行任何調查研究；如今是換了位子，就換了腦袋，這是標準的政治考量，明顯立場前後不一。

市府表示，委託中央大學進行大潭藻礁調查，結論報告顯示大潭地區有藻礁地形，但活體藻礁數量並不多，因此，該報告並未建議市府將該地區畫設為藻礁保護區，而是以加強多元的生態保育措施作為結論。

調查報告提供台電、中油、經濟部、環保署、農委會等單位，作為相關案件參考。

張惇涵強調，在2014年鄭文燦競選市長時，簽署珍愛「觀新藻礁」聲明，但是對於部分環保人士要求將大潭海岸畫設為藻礁保護區，鄭市長表示，有調查確認才能畫設，他沒辦法直接承諾。

市府強調反，部分人士不應該把對於觀新藻礁保護區的承諾，移花接木為其他尚未確定是否存有藻礁地區，進而提出背信忘義的指控。

(中時 )