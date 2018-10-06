台中的七仙女竟是河？林佳河川整治打出七仙女計畫

2018年10月06日 15:44 中時 馮惠宜

考量行人通行安全、增加地區休憩點，台中市市府規劃於麻園橋旁兩側新設人行橋，連接華美街二段與華美西街二段，橋面欄杆採用仿白色石材輕質混凝土，橋面板設計混凝土壓花地坪。（馮惠宜翻攝）

古人說女人是女做的，但現代竟然有人把河川比做七仙女！繼綠、柳川整治後，台中市推動「七仙女」計畫，市長林佳龍6日北區麻園橋旁視察，宣布市府將在10月底前於橋旁兩側新設人行橋，避免行人跨越車道冒險行走橋面，談到河川整治，他強調，不會放棄市區的每一條河川！」市府已推動七仙女計畫，進行全流域治理。

6日林佳龍在建設局副局長顏煥義、北區區長陳寶雲陪同下，前往北區北平路麻園橋旁視察，當場宣布今年10月底動工新設2座人行橋。他表示，台中市內有許多河川，但是過去橋梁都是以車行為主，市府希望回歸以人為本的思考，將麻園頭溪北平路一端，也就是華美西街及華美街兩端之間，推動人車分流，在橋梁兩側打造長20公尺、寬7至8公尺的人行橋，營造休憩及公共空間，並結合在地藝術文化展示。

林佳龍也強調，「不會放棄市區的每一條河川！」他指出，市府已推動七仙女計畫，將逐一整治市區七條河川，包括綠川、柳川、梅川、麻園頭溪、惠來溪、潮洋溪、筏子溪至另一頭的旱溪，進行全流域治理。

建設局表示，考量行人通行安全、增加地區休憩點，市府規劃於麻園橋旁兩側新設人行橋，連接華美街二段與華美西街二段，橋梁長度約20公尺、寬約7至8公尺，橋面欄杆採用仿白色石材輕質混凝土，橋面板設計混凝土壓花地坪，兩側欄杆加設6處造型柱放置雕塑品，並配置座椅及花台。

工程費為1171萬元，以「專用路權」概念，保障使用自行車通勤、通學或遊憩者，有一條安全便捷的用路環境及騎乘動線。

(中時 )