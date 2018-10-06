台中市議員參選人看板 又遭割臉毀容

台中市議員參選人的競選看板遭利刃割破6刀，破壞手法集中在臉部。（王文吉攝）

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民進黨黨徽也遭利刃割破。（王文吉攝）
台中市議員參選人蔡耀頡（左起）、張雅旻、張家銨、劉厚承等同聲譴責選舉暴力行為。（王文吉攝）
譴責選舉暴力，回歸理性選舉！台中市議員參選人蔡耀頡（左起）、張雅旻、劉厚承、張家銨等譴責選舉暴力。（王文吉攝）
競選看板遭噴灑不明液體，競選總部人員懷疑是尿液，警方已採集送驗。（王文吉攝）
一旁同黨議員的選舉看板完好如初，附近住戶紛紛揣測割破看板「顯然針對個人」。（王文吉攝）
台中市議員參選人張雅旻的競選看板兩度遭人割破」。（王文吉攝）

台中市議員參選人張雅旻的競選看板，又遭惡意破壞，手法與前次雷同，針對臉部劃破「毀容」，還殃及民進黨黨徽，甚至噴灑不明液體。張雅旻6日一早與市黨部執行長翁誌偉、市議員參選人劉厚承、張家銨、蔡耀頡等，共同舉辦記者會譴責，表示「選戰競爭激烈，但絕不向暴力妥協，不破案不拆下看板。」

遭破壞的選舉看板位於潭子區雅潭路、大豐路口，參選人臉部被利刃劃6刀，民進黨黨徽也被割破，看板下方還被噴灑不明液體。年底選戰進入白熱化，張雅旻的選舉看板率續上架，弔詭的是，一旁同黨市議員參選人的看板完好如初，附近住戶紛紛揣測「顯然針對個人」。

張雅旻強烈譴責缺乏理性的暴力行為，她呼籲民眾如果有意見看法，不要用這種方式，來宣洩自己的不滿和爆發情緒，可以透過民主程序發聲，無法接受這種暴力行為，而且是一而再地向公權力挑戰，「沒有破案就不拆下，就不更新，絕不向暴力低頭妥協」。

競選總部人員指出，該處看板造價約6千元，9月20日甫掛上，隔天即遭不明人士割破，警方至今仍在偵查中。不到半個月，同址新看板才掛上4天，警方5日晚間11點多又發現遭破壞。

同一地點連續被破壞兩次，張雅旻猜測可能是地點或是對象因素，她指出，警方針對對抗暴力、還我乾淨選風，宣示得很透徹，打擊犯罪也有偵查破案決心，可惜從9月21日事發至今完全看不到任何進度。

警方表示，上月案發後就立即調閱附近監視器追查，但因事發在深夜，尚未追查到特定對象，事發後也在上半夜及下半夜派員埋伏，至今未發現可疑對象。5日清晨埋伏同仁離去後，看板還是完好的，中午服務處人員路過特別查看也無異狀，研判嫌犯應是昨天下午之後出手，埋伏員警晚間11點到場就發現遭割破。

(中時 )

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