台灣精品揪6千人公益路跑 Janet活力打氣

2018年10月06日 15:54 中時 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

藝人Janet(右）到場為跑者加油打氣。（柯宗緯翻攝）

台灣精品路跑今天在時代大道登場，開跑前長官與跑者合影。（柯宗緯翻攝）

「2018台灣精品親子公益路跑Happy Run」今(6)日一早在高雄時代大道與6000名跑者盛大開跑，藝人Janet活力到場打氣，此次為台灣精品首次在國內舉辦路跑，盼藉由熱情活力的公益路跑活動，讓更多南台灣民眾體驗台灣精品的優越產業實力。

這場路跑由經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會主辦。外貿協會秘書長葉明水致詞時表示，「台灣精品」為臺灣企業共同形象品牌，聚焦優勢產業，展現臺灣產業及產品優質形象。台灣精品這次於高雄辦理路跑活動，目的是增進台灣民眾對台灣精品的認知及喜好，將優質形象品牌精神傳達給更多人。

貿易局高雄辦事處處長賴國星提到，經濟部國際貿易局推動「臺灣產業形象廣宣計畫」並協助台灣廠商強化國際行銷推廣。近年來路跑活動在台灣發燒，此次台灣精品親子公益路跑為貼近民眾生活，以運動行銷的方式推廣台灣精品創新價值之精神，把更多台灣的好品牌介紹給更多人知道。

台灣精品親子公益路跑約6000名跑者清晨6點自高雄夢時代出發，一路行經八五大樓等高雄知名景點，穿著台灣精品福熊跑衣的民眾讓高雄街頭充滿熱情與活力。

此次台灣精品親子公益路跑規劃相當豐富，除了各式創意裝扮跑者共襄盛舉外，也推出行動式烤肉車與高雄在地美食，讓跑者一路上驚喜連連。

會場特別設置台灣精品館、親子遊戲闖關、舞臺表演等活動供現場民眾參與。位於主會場的「台灣精品館」共分健康醫療、時尚生活、運動休閒、親子共樂四大區，展出16家廠商24件得獎台灣精品。

包括清河國際為健身愛好者打造的商用樓梯有氧訓練機，推出革命性的階高調控功能提供手術後需要復健或是想激發體能極限的民眾都能依需求調整訓練強度。達瑞創新也展出特別推出親子型自行車，L流線車型搭配低跨點設計，讓家長接送小孩時行駛更輕鬆、安全。

現場眾星雲集，包括大人小孩的偶像，包括陽光甜姊藝人Janet、YOYO家族的KIWI姐姐、以及知名健身教練筋肉媽媽都出席該活動。主辦單位也安排小朋友喜愛的吉祥物現身與民眾互動，如台灣精品－福熊、高雄市政府觀光局－高雄熊、高雄捷運－哈比、全運會吉祥物－幸福羊都現身會場，為活動增添幾分趣味。

(中時 )