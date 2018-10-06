非洲足球小子踢飛國界藩籬！家扶劍道孩童打出友邦兄弟情

2018年10月06日 16:08 中時 吳敏菁

來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，進行別開生面的文化交流。（吳敏菁攝）

來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，進行別開生面的文化交流。（吳敏菁攝）

來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，端出茶道技術，還一起共享史瓦帝尼王國傳統Braai料理，展開國際卡拉OK歌唱大PK，聯手打飛了國界藩籬，結下深厚情誼。

彰化家扶主任王震光說，家扶基金會於2013年在史瓦帝尼王國立案註冊，2015年底在各社區關懷據點、學校、育幼院、難民營等貧困地區設立50個認養據點，扶助5479名兒童。

史瓦帝尼50名國際交流學生5日來到芳苑寬心劍道館和二林家扶劍道班學生相見歡

，國際交換生和家扶兒一樣，來自困難家庭，卻始終昂揚生命的熱情，正參與學習計畫，一邊工作、一邊為大學教育付學費。他們還組成足球隊，隊員說，希望成為這兩個偉大國家之間的文化大使。

足球隊員足上功夫，讓小朋友驚喜讚嘆，但家扶劍道班小朋友們也不是弱的，劍道使得虎虎生風，國際交換生怕被竹刀打到的疼痛，尖叫聲此起彼落，齊聲佩服「好功夫」，孩子們嘗試觸摸超捲的黑髮，也用簡單英文和微笑、肢體語言等開始了別開生面的交流。

儒林獅子會會長劉裕珍說，史瓦帝尼王國是中華民國在非洲唯一的邦交國，透過理解對方的文化，強化彼此友誼。二林扶輪社社長洪慶書說，社員也號召自己的孩子一起參加難得的國際交流盛會，體認國際交換生來台半工半讀辛苦一面，藉此讓自己孩子能知福、惜福進而造福。

這次足球與劍道的文化交流，增加彼此國際觀和文化包容力。難能可貴的是，從國際交換生展現的韌性和力量，激發家扶劍道班學童更有勇氣面對挑戰，也將讓國際文化交流發揮最大的意義。

(中時 )