非洲足球小子踢飛國界藩籬！家扶劍道孩童打出友邦兄弟情

來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，進行別開生面的文化交流。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，進行別開生面的文化交流。（吳敏菁攝）
來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，進行別開生面的文化交流。（吳敏菁攝）

來自遙遠非洲，中華民國邦交國史瓦帝尼的國際交流學生，6日飛來彰化芳苑，與家扶孩子們相見歡，分享足球技巧，家扶劍道班學童則使出劍道，端出茶道技術，還一起共享史瓦帝尼王國傳統Braai料理，展開國際卡拉OK歌唱大PK，聯手打飛了國界藩籬，結下深厚情誼。

彰化家扶主任王震光說，家扶基金會於2013年在史瓦帝尼王國立案註冊，2015年底在各社區關懷據點、學校、育幼院、難民營等貧困地區設立50個認養據點，扶助5479名兒童。

史瓦帝尼50名國際交流學生5日來到芳苑寬心劍道館和二林家扶劍道班學生相見歡

，國際交換生和家扶兒一樣，來自困難家庭，卻始終昂揚生命的熱情，正參與學習計畫，一邊工作、一邊為大學教育付學費。他們還組成足球隊，隊員說，希望成為這兩個偉大國家之間的文化大使。

足球隊員足上功夫，讓小朋友驚喜讚嘆，但家扶劍道班小朋友們也不是弱的，劍道使得虎虎生風，國際交換生怕被竹刀打到的疼痛，尖叫聲此起彼落，齊聲佩服「好功夫」，孩子們嘗試觸摸超捲的黑髮，也用簡單英文和微笑、肢體語言等開始了別開生面的交流。

儒林獅子會會長劉裕珍說，史瓦帝尼王國是中華民國在非洲唯一的邦交國，透過理解對方的文化，強化彼此友誼。二林扶輪社社長洪慶書說，社員也號召自己的孩子一起參加難得的國際交流盛會，體認國際交換生來台半工半讀辛苦一面，藉此讓自己孩子能知福、惜福進而造福。

這次足球與劍道的文化交流，增加彼此國際觀和文化包容力。難能可貴的是，從國際交換生展現的韌性和力量，激發家扶劍道班學童更有勇氣面對挑戰，也將讓國際文化交流發揮最大的意義。

(中時 )

台灣精品揪6千人公益路跑 Janet… 市府結合在地店家Like.8 把愛傳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。