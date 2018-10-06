食家饕客任選！台日尾牙、春酒大比拼

2018年10月06日 16:07 中時 徐力剛

「海味爭霸-龍蝦鮑魚鍋」份量豐富，以大海經典食材入饌，帶來全新味覺饗宴。（圖片提供／日勝生加賀屋）

餐點「稻香大地牛」嚴選美國帶骨牛小排為食材，再以在來米稻草梗綑綁，下鍋滷製入味。（圖片提供／大地酒店）

「奇岩客房」空間寬敞舒適，帶給旅人絕佳住宿體驗。（圖片提供／大地酒店）

一年即將進入尾聲，老闆獎勵日常辛勤員工，準備豐盛宴席讓大家一飽口福，飯店業者紛紛祭出特色尾牙、春酒方案，搶攻檔期商機。

日勝生加賀屋今年以「在地化」為主題，即日起至2019年3月31日止，推出「諸事旺福‧慶望年」專案，賓客赤腳感受榻榻米的溫潤感，大啖精緻會席料理，舉起酒杯開懷暢飲。望年會專案提供3種鍋物選擇，經典酒家菜料理「魷魚螺肉蒜」捨棄常見豬肉鍋底，改以特選雞腿肉為基底，透過日式手法烹調，加入魷魚、蒜苗、芹菜熬製，甫上桌香氣四溢令人口水直流;另道「極上鮮美─山海珍味鍋」以鮮美湯頭著稱，主廚選用松本茸、蝦夷鮑為食材久熬，再加入大量菇類與大蛤蜊製作;想品嘗頂級海鮮饕客，不可錯過「海味爭霸-龍蝦鮑魚鍋」，內含伊勢海老、南非鮑魚等珍饈美饌，好滋味讓人一試成主顧。

好康再加碼，即日起選擇「諸事旺福‧慶望年」專案，即贈大眾湯平假日5折券乙張（大眾湯平日1200元、假日1500元），酒足飯飽沐浴在溫泉中，為一天畫上完美句點。

大地酒店不落人後，奇岩一號、奇岩一號萬豪中城廣場旗艦店同步推出「尾牙春酒回娘家專案」，即日起開放預訂。館內「奇岩一號」提供3種組合方案，價格為10800元+10%、13800元+10%及16800元+10%，12月1日至2019年3月31日限期供應，滿足不同消費族群。

回饋消費者，大地酒店「早鳥優惠」開跑，即日起至11月30日前付訂，享迎賓下酒菜、大眾風呂招待券與獨立湯屋招待券3選1優惠;續推好康，今年以前曾預訂過飯店尾牙春酒專案3桌以上的公司行號，即贈「奇岩客房一泊一食5折住宿券乙張」，限平日入住。

奇岩一號萬豪中城廣場店則祭出經典菜餚「稻香大地牛」、「蒜香魷魚螺肉鍋」和「川蜀酸湯藍鑽蟹」饗客，尾牙春酒方案有15800元+10%及18800元+10%選擇，預訂3桌以上，可獲得「奇岩一號旗艦店精選套餐乙張」和「大眾風呂泡湯券乙張」，5桌以上即贈「奇岩ㄧ號旗艦店精選套餐2張」與「大眾風呂泡湯券2張」。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )