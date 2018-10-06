秋膳暖心「這一鍋皇室秘藏鍋物」全新餐點買一送一

2018年10月06日 16:15 中時 徐力剛

「瑰姿花形滑」內含3種品項，一次多重滿足。（圖片提供／這一鍋皇室秘藏鍋物）

「鹿兒島A5和牛腿肉」油脂豐厚，軟嫩口感入口即化，被老饕奉為夢幻逸品。（圖片提供／這一鍋皇室秘藏鍋物）

「千張豆腐紙」將豆腐層層壓製，創造多層次口感。（圖片提供／這一鍋皇室秘藏鍋物）

秋意漸涼，以熱騰騰的鍋物暖心又暖身，這一鍋皇室秘藏鍋物祭出「迎秋新膳」優惠活動，10月5日至31日限定開跑，凡於店內用餐點選新膳品項，將免費獲得新膳乙份，每桌限招待乙份。

「迎秋新膳」活動，提供鹿兒島A5和牛腿肉、黑豚1983豬梅花、瑰姿花形滑、鮮摘陶立克菇等選擇，可免費獲得千張豆腐紙、有機黑葉白菜、功夫小菜3道等餐點。其中「瑰姿花形滑」，由干貝珍珠滑、海藻鮮蝦滑、黑玉墨魚滑組成，使用玫瑰花型容器盛裝，吸睛度百分百;而「千張豆腐紙」則將豆腐層層壓製，宛如千百張相疊紙張，在鍋中吸附湯汁清涮3秒，滑順口感滋味一絕。

「鹿兒島A5和牛腿肉」主廚嚴選和牛前腿心部位入饌，桃紅色肉質鮮嫩欲滴，大理石紋般均勻分佈，建議先品嘗原味，再蘸佐特製醬料享用;喜愛豬肉饕客可別錯過「台灣黑豚1983」，經8個月肥育豬隻，飼料添加活性啤酒酵母與有機元素，增加肉質保水性和甜度，肉質完熟Q彈，素有「豬肉界賓利」稱號。

(中時 )