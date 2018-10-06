張菲對決胡瓜！金鐘53今晚登場 7大亮點搶先看

2018年10月06日 16:20 中時 蕭雅玲

黃子佼與侯佩岑將攜手主持電視金鐘頒獎典禮。（圖片提供：三立）

黃子佼與侯佩岑古裝扮相為金鐘揭開序曲。（圖片提供：三立）

第53屆電視金鐘獎即將在今晚（6日）7點於國父紀念館登場，由黃子佼與侯佩岑搭檔主持！今年金鐘由黃子佼侯佩岑古裝裝扮揭開頒獎典禮序曲、「死亡之組」綜藝節目主持人競爭激烈、不老女神周海媚配對張軒睿、韓國媳婦天心與歐巴金來沅、八三夭搖滾版再現經典主題曲、植劇場風光入圍以及何潤東帶妻走紅毯等7大亮點。

金鐘紅毯準時在下午5點舉行，據悉，綜藝大哥大張菲牽手伊林女星安妮壓軸登場，至於人氣火紅的憲哥吳宗憲，則不會走紅毯。

綜觀今年金鐘獎7大亮點，侯佩岑睽違7年沒主持過3金，這回不但是她三度接下電視金鐘主持棒，更搭檔黃子佼，2人不僅是主持人，也將在典禮一開場就以古裝扮相登場，侯佩岑詮釋當年潘迎紫飾演的「梅姬」，而黃子佼則詮釋苗僑偉演的「鍾豪」，讓 90年代經典戲劇《浴火鳳凰》的橋段，再現螢光幕，黃子佼還為此無法走與女友孟耿如一起走紅毯。

張菲睽違7年主持節目就入圍金鐘。（圖片提供：華視）

胡瓜入圍金鐘自嘲奪獎機率低。（圖片提供：民視）

張菲與胡瓜師徒同時入圍綜藝節目主持人獎項，與許效舜、黃子佼、馬世芳、陶傳正一起角逐該獎項，入圍者平均資歷超過30年，被視為本屆電視金鐘競爭最激烈的一組，也被網友稱之為「死亡之組」！而張菲曾入圍過8次金鐘，拿過2座金鐘，而胡瓜入圍過12次，只拿下過一座金鐘獎，奪獎率來算張菲略勝一籌，師徒這回同台角逐同一個獎項，將是本屆金鐘的大亮點！

52歲的周海媚距離上一次參加金鐘已經是多年前的事，這回二度參加電視金鐘頒獎典禮，將搭檔張軒睿一起頒獎「新進演員」獎項，剛抵台時主辦單位才把張軒睿照片給她看，第一印象就是「帥」，相差27歲的頒獎組合，也將在典禮上備受矚目。

韓星金來沅今年以《黑騎士》以及《Doctors》 讓他人氣高漲不下，去年2月睽違12年來台辦粉絲見面會，今年再度受邀擔任金鐘獎頒獎嘉賓，將與嫁作韓國媳婦天心一起搭檔頒發「戲劇節目編劇」及「女主角」獎項，2人的互動也將成為話題。

金來沅將來台擔任金鐘頒獎嘉賓。（圖片提供：三立）

八三夭第一次站上電視金鐘獎頒獎典禮舞台擔任表演嘉賓，在典禮中獻唱經典戲劇《倚天屠龍記》的〈刀劍如夢〉、《流星花園》的〈情非得已〉、《還珠格格》的〈當〉、以及《包青天》等經典主題歌曲，經過他們重新編入搖滾曲風，搭配模特兒走秀，將帶領觀眾重溫經典的魅力，主辦單位還特地找來18位模特兒以走秀方式，穿上劇中主角「古裝新創」的戲服，做劇情式的走秀演出，象徵著經典不敗的精神。

植劇場在2017年共推出8部戲劇，也培育出不少演繹新星，在老將新秀的合作秀，果真繳出一張漂亮的入圍成績單，以《五味八珍的歲月》、《花甲男孩轉大人》、《夢裡的一千道牆》共入圍24項獎項，包括戲劇節目女主角、戲劇節目男配角、戲劇節目女配角獎項，同組都有2位植劇場演員入圍，讓植劇場成為本屆戲劇入圍的一大亮點。

何潤東執導《翻牆的記憶》，就獲得評委青睞，入圍「戲劇節目導演」以及戲劇節目等5項8個獎項，堪稱入圍最多的一部戲，為了共襄盛舉，他將帶著愛妻一起走紅毯，而這也是他婚後2年度，首度帶老婆出席大型活動，屆時將會是紅毯上的焦點。

(中時 )