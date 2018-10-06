酒駕又違轉連三撞 害台大研究生枉死

2018年10月06日 16:29 中時 吳岳修

男子林志憲喝酒硬要開車，還違規轉彎連撞3車，台大高材生不幸慘死。（吳岳修翻攝）

台大研究生林亭佑機車幾被撞爛，顯見撞擊力之力，也讓林男不幸往生。（吳岳修翻攝）

又見酒駕害命！男子林志憲5日深夜酒後駕車行經台一線高架道路，回家時疑因錯過匝道，林嫌在未減速情形下違規左轉泰林路，先衝撞綠燈直行的台大研究生林亭佑機車，再失控波及2輛等停紅燈機車，林男傷勢嚴重，送醫搶救至6日下午宣告不治，林嫌被依公共危險罪嫌送辦，檢方諭令10萬元交保候傳。

警方調查，自稱擔任室內設計師的45歲男子林志憲，5日晚間與友人到台北市餐敘，林男明知自己席間喝了不少酒，結束時仍執意開車返回三重住處，一路由台北市開上台1線高架道路。

警方指出，林男疑似酒醉錯過三重匝道口，深夜11時26分直行開到泰林路匝道，林男打算迴轉繞回三重，在未減速情形下，逕自違規左轉泰林路，當時23歲台大研究生林亭佑騎機車由新北大道往三重方向綠燈直行，來不及反應遭林嫌撞上，林嫌汽車再失控衝撞在對向車道等停紅燈的2輛機車。

因撞擊力過大，林男機車車頭全毀，頭部重創地面，顱內嚴重出血，送板橋亞東醫急救，延至6日下午2時宣告不治，另2輛遭波及的張姓與潘姓機車騎士手腳受傷。

警方到場後對林嫌酒測，發現他酒測值高達0.7，林嫌坦承酒後開車，一度辯稱自認「狀況還可以」才會開車，訊後被依公共危險罪嫌移文新北地檢署，檢方訊後依10萬元交保候傳。

林男父親得知愛子喪命，痛不欲生，透露兒子功課很好，目前在台大就讀研究所，案發前騎車送女友回家，再準備返回三重住處，沒想到竟遇死劫。

(中時 )