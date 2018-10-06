奇美醫學中心邀癌友騎鐵馬 重展愛與自信

2018年10月06日 17:15 中時 李其樺

奇美醫學中心院長邱仲慶（中）與柳營奇美醫院院長黃順賢（右）、佳里奇美醫院院長周偉倪共同在黑板寫下一句話，希望民眾反思人生價值。（李其樺攝）

來自台南市的56歲胡淑姿（左）從事資訊業，2年前曾被診斷出罹患乳癌一期，歷經多次治療，目前病情已獲得穩定控制，當天也來參加騎乘鐵馬活動。（李其樺攝）

奇美醫學中心聯合柳營奇美醫院、佳里奇美醫院6日上午在新市樹谷園區舉辦「安寧活出愛•美麗人生大會師」騎鐵馬活動，當天共有15名癌症病友和親屬響應參與活動，也讓他們重新找回愛與自信。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，每年10月第2個星期六是世界安寧日，今年適逢奇美醫學中心50周年院慶、安寧照護團隊成立20周年，與安寧病房設立10周年，因此今年首度聯合3院舉辦系列活動，除了宣傳安寧醫療理念，也邀請癌症病友和親屬騎乘鐵馬，「為不能騎的人而騎」。

當天邱仲慶與柳營奇美醫院院長黃順賢、佳里奇美醫院院長周偉倪率領3家醫院同仁，繞行樹谷園區路程5公里；部分病友則在親屬陪伴中選擇參加1.5公里的路線。

其中來自台南市的56歲胡淑姿從事資訊業，2年前曾被診斷出罹患乳癌一期，歷經多次治療，目前病情已獲得穩定控制，胡淑姿在奇美癌症資源中心志工陪伴一同報名參加騎鐵馬活動。

胡淑姿表示，當時得知自己罹患癌症時，「當下心情猶如置身地獄」，幸好有癌症資源中心志工關懷陪伴，先生也在身邊不斷鼓勵著她，經過30多次的治療後身體才恢復健康。現在她也到癌症資源中心擔任志工，希望以自身罹癌經驗幫助病友度過難關。

(中時 )