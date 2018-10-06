攜手青農關懷偏鄉教育 「J＆NINA 」熱心公益

女裝設計師品牌「J＆NINA 」熱心公益，6日邀請復興區羅浮國小學生快閃演出。（甘嘉雯攝）

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統領百貨總經理翁華利（左）及夫人到場參加活動，並祝賀設計總監郭珮玲（中）活動成功。（甘嘉雯攝）
「J＆NINA 」女設計師品牌熱心公益，不僅與「桃園市青年農民生產合作社」合作，幫助年輕創意產業發展，持續關心偏鄉兒童教育。（甘嘉雯攝）
「J＆NINA 」女設計師品牌熱心公益，不僅與「桃園市青年農民生產合作社」合作，幫助年輕創意產業發展，持續關心偏鄉兒童教育。（甘嘉雯攝）

女裝設計師品牌「J&NINA 」熱心公益，不僅與「桃園市青年農民生產合作社」合作，幫助年輕創意產業發展，持續關心偏鄉兒童教育，繼2年前幫助復興區三光國小後，今年選擇羅浮國小為捐贈對象，設計總監郭珮玲表示，6日在統領廣場營業額5％提撥捐給「偏鄉原住民羅浮國小」為教務基金，重申品牌文化始終關注著公益信念。

為鼓勵桃園在地青年農民創業，郭珮玲說，將活動定名為「攜手在地青農 關懷偏鄉教育」並且以「市集活動」呈現在新開幕的統領廣場3樓。

統領百貨店長李懿華表示，身為桃園地方指標賣場，一直秉持著回饋在地鄉里，熱情推動地方人文關懷之行動，繼2年前與品牌方合作產生了美好的回響、希望能藉新開幕之際提供平台外能繼續深耕福田。

郭珮玲說，除了持續關懷偏鄉兒童教育外，更有鑑於近年食物食材不肖商家投機為害國民健康，她看見有一群人默默的為健康飲食把關，這群青年創業農民，感動於他們的那份初心，更意識到企業家需要協助年輕創意產業，因此找到「桃園市青年農民生產合作社」社長吳成富。

羅浮國小的合唱團在活動中用天籟美聲獻唱，歌聲繞梁現場，緊接著品牌秋冬新裝走秀，讓參與嘉賓收獲滿滿。

(中時 )

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