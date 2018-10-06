南投世界茶業博覽會登場 縣長特等茶賣光光開紅盤

南投世界茶業博覽會登場，各茶區展售館人氣旺、買氣不錯。（沈揮勝攝）

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南投縣長林明溱（左二）在「南投世界茶業博覽會」開幕活動中，頒發匾額鼓勵「縣長特等茶」獲獎人員，前縣議員謝汪汕（右三）歸隱山林種茶有成，榮獲清香組首獎。（沈揮勝攝）
南投世界茶業博覽會「縣長特等茶」頒獎活動中，媒體全擠到台前，熱情採訪的盛況。（沈揮勝攝）
開幕活動中，原住民歌舞表演吸睛。（沈揮勝攝）
各展館的陳設布置典雅亮眼。（沈揮勝攝）
遊客幸運抽到超值獎項。（沈揮勝攝）
信義鄉農會梅子夢工廠玉山茶展售區買氣熱夯。（沈揮勝攝）
屏東縣佳冬鄉農會應邀參與茶博會，人氣好的不得了。（沈揮勝攝）
水里鄉農會品茗區，買氣旺、受歡迎。（沈揮勝攝）
茶博會場布置美，遊客自拍留影作紀念。（沈揮勝攝）
各館區加裝冷氣，外觀樸素、裡面精彩有料。（沈揮勝攝）

為期9天的「2018南投世界茶業博覽會」6日在中興新村開幕，活動期間除有優質茗茶展售及各國茶文化展演，假日還安排千人揉茶、千人茶會與千人野餐等大型體驗戲碼，縣長林明溱在開幕致詞中期待，今年參訪人數和交易金額再創紀錄，期望值是60萬人次、6000萬元。

「有拜有保庇！」茶博才剛開張，便開出紅盤，大陸王姓企業家透過1名不具名的台商，以每斤8萬8000元價格，將縣長特等茶全部都買走。縣農會總幹事曾明瑞說，這筆交易額為165萬元，南投茶香，果真遠近馳名。

林明溱表示，老天爺眷顧，康芮颱風轉向，讓茶博得以如期舉辦；就好像萬人泳渡，也幸虧老天幫忙，活動前夕山竹颱風轉向，得以圓滿順利。期待今年茶博期間風和日麗，業績長紅、再創紀錄。

林明溱說，南投世界茶業博覽會自開辦以來，已成全台最具規模的茶產業活動，每年吸引國內外愛茶人士參與，也將南投茶推向國際舞台。

今年主題是「香遇、相遇」，讓遊客藉由茶的香氣與茶人相遇，將飲茶族群年輕化，讓消費者聞香而來加入飲茶行列；茶文化推廣協會也在中興會堂設置「茶與茶果子相遇時光」，讓民眾體驗台灣茶果子搭配地方特色茶，呷茶配點心，提升國人對茶食文化興趣。

主場地中興會堂及中興大操場設有休閒農業館、日月潭紅茶館、好客產業館、黃金品茗館、松紅館、南投茶香產業館、縣長特等茶展售館、iTQi館、星級衛生安全製茶廠展售館、優質茶集團產區館。

以及茶業生活應用館、農村好物館、世界茶業之旅、小小茶師館、國際工藝茶學苑、茶葉身心體驗區，以及茶席、美食、咖啡、農特產品等數十個館區。

活動主軸，以七日下午的「千人茶會」、十日下午的「千人揉茶」場面最為壯觀。

六日「茶與茶果子對話亮點半手禮活動」、七日「韓國茶道表演」、八日及九日「茶與生活講座」、十日「雲南普洱展演」、十一日「日本煎茶道表演」、十二日「小小泡茶師競賽」，與十三日「四序茶會茶禮」，都非常有看頭。

開幕活動，濁水溪社大合唱團優美歌聲揭序曲，中場穿插原住民歌舞表演。

林明溱頒匾祝賀「縣長特等茶」清香組冠軍得主前縣議員謝汪汕，以及熟香組首獎錢伯亨，並致詞表示，去年茶博吸引約50萬人次遊客與消費者、交易金額超過5000萬元，期待今年再創新高，達到60萬人次、6000萬元。

立委馬文君與縣議員許素霞、王彩雲、曾振炎、洪明科、張維華都到場，曾明瑞、黃志輝、王威文等縣內各級農會總幹事與理事長、常務監事等「農會三巨頭」共襄盛舉，水保局、農糧署、茶改場等中央單位多名官員列席。

(中時 )

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