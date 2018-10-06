台北公開賽》3連霸夢碎！周天成爆冷止步男單4強

周天成無奈以1比2輸球，宣告台北公開賽3連霸夢碎。(黃及人攝)

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中時電子報
在確定落敗後，周天成落寞地走出球場。(黃及人攝)

眼看著「小天」周天成率先來到中華台北羽球公開賽男單4強賽末點，沒想到對方發揮超強韌性，小天最後竟以21比17、14比21、22比24爆冷輸給世界排名第60的馬來西亞選手李梓嘉，無緣挑戰台北公開賽男單3連霸！

「對方攻擊蠻有威脅性，反觀我出手沒什麼信心，打法也受限制，感覺後來都居被動劣勢，」世界排名第4的周天成表示，「幾乎都靠體力去打，最後關頭精神下降，無意識就放掉不少球，整體而言，輸得還蠻可惜的。」

去年同樣在台北公開賽，周天成以2比1逆轉擊退李梓嘉，就已證明對方並不好惹，儘管小天很快就拿下首局，但在第2局，明顯殺球威力減弱，造成李梓嘉順利主導局面，很快就以21比14拿下，也把雙方比數扳成平手。

來到最後1局，周天成從7比10的落後，一口氣連取7分超前，他也不斷握拳狂吼提振自我士氣，更先搶到20比18的賽末點，沒想到隨後換成李梓嘉發威，小天反而接連躲過對方兩個賽末點，最後仍以22比24飲恨吞敗。

「李梓嘉明顯比去年沉穩一點，也更有耐心，反觀我打的變化不夠多，」周天成說，「非常感謝現場這麼多觀眾的支持，只是自己接連打了不少大賽，不可能一直維持高峰，接下來仍會努力維持狀態，我的目標還在後面！」

至於7日的男雙決賽，則是上演台灣內戰，大會第1種子「雙麟」陳宏麟／王齊麟6日輕鬆以21比16、21比10擊敗泰國組合闖進決賽，對手將是同樣來自台灣的廖敏竣／蘇敬恆，提前確定男雙冠軍將會留在台灣。

(中時電子報)

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