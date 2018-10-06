超模手帕交、波伽利獻唱！尤金妮公主婚禮星光勝梅根

2018年10月06日 17:19 中時電子報 吳映璠

英國尤金妮公主與富商男友布魯斯班即將於12日完婚。

英國皇室第9順位王位繼承人尤金妮公主（Princess Eugenie）與富商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）即將於本月12日完婚，據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，婚禮當天義大利跨界男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）將獻唱、歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）愛女當花童、喬治克魯尼龍舌蘭免費提供，另外新人的圈內好友也都將到場祝賀，眾星雲集，更勝兄嫂哈利與梅根的婚禮。

英國尤金妮公主與富商男友布魯斯班今年1月宣布訂婚，兩人即將於12日於溫莎城堡完婚。（圖／美聯社）

英國皇室今年初宣布尤金妮公主與男友布魯斯班的訂婚喜訊後，兩人終於要在下周五步入禮堂，外媒報導，尤金妮父親安德魯王子（Prince Andrew）曾說過希望讓女兒風光出嫁，這場婚禮的行頭與出席賓客也就更令人好奇。

據每日郵報報導，尤金妮的婚禮星光熠熠，除了邀請義大利國寶天籟安德烈波伽利獻唱，先前報導指出喬治王子、夏洛特公主將擔任婚禮花童，現又傳出歌手羅比威廉斯6歲女兒希歐朵拉（Theodora Teddy Rose）也將擔任花童，不僅如此，婚宴上招待賓客的酒水也是使用布魯斯班與喬治克魯尼先前共同投資的龍舌蘭。

尤金妮公主婚禮眾星雲集更甚嫂嫂梅根，包括超模凱特摩絲、卡拉迪樂芬妮、歌手艾麗高登等人都是座上賓。

報導指出準新人圈內好友眾多，尤金妮公主的超模手帕交卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、凱特摩絲（Kate Moss），歌手好友艾麗高登（Ellie Goulding）、詹姆仕布朗特（James Blunt）夫婦、流行音樂傳奇艾爾頓強（Elton John），甚至是奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）以及貝克漢夫婦都會是座上賓。皇室成員中，除了凱特王妃因妹妹碧琶（Pippa Middleton）將臨盆可能不克出席，預料大部分成員都將出席，另外哈利王子的前女友們克萊希達波納（Cressida Bonas）及德維（Chelsy Davy）也都獲得邀請。

這場婚禮12日上午將在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，誠如安德魯王子要讓女兒氣派出嫁的願望，尤金妮公主的婚禮也所費不貲，婚禮後的慶祝活動就持續兩天，周五的午宴及晚宴據說邀請了850名賓客，花費達170萬英鎊（約新台幣6,897萬元）。

另外比照兄嫂哈利與梅根的婚禮，這對新人周五於教堂完婚後也會乘坐馬車繞行溫莎小鎮，不過這短短繞行路程的維安費用就要燒掉納稅人200萬英鎊，以尤金 妮180萬英鎊、安德魯王子650萬英鎊的身家來看，不少英國人批評皇室應該自行承擔費用，尤其尤金妮並沒有擔負皇室任何工作。

尤金妮曾表示婚禮上絕不使用塑膠製品，暗示屆時使用的器具將更為講究，英國婚禮企劃網站「Bridebook.co.uk」創辦人謝波德（Hamish Shephard）因此估算整場婚禮花費可能達268萬英鎊（約新台幣1.08億元），不過身家僅180萬英鎊的尤金妮完全不用為錢煩惱，她最親近的女王及最寵她的父親會為她買單。

(中時電子報)