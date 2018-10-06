新課綱108學年度上路 高中優質化博覽會校長公開授課

2018年10月06日 17:13 中時 曹婷婷

，「2018年教學群英會‧課程桃花源-全國高中優質化暨前導學校課程博覽會」6日在長榮大學登場。(曹婷婷攝)

新課綱108學年度施行，全國高中優質化方案推動已有12年，為新課綱奠定基礎，「2018年教學群英會‧課程桃花源-全國高中優質化暨前導學校課程博覽會」6日在長榮大學登場，吸引近千名教師觀摩共學，活動亮點是9位高中校長公開授課，教育部長葉俊榮南下打氣。

葉俊榮說，高中優質化方案推動12年，明年新課綱以12年國教作為基礎，過去的準備是對未來12年有更多憧憬，是非常重要的基礎。

他指出，日前在立法院教委會施政報告提出「用教育做支點，撐起台灣未來各面向的重要發展」構思，教育是國家發展根本，也是人才養成核心的機制，台灣面臨越來越認同自己在地文化和內涵，也非常重視國際的競爭，這個過程，教育扮演很重要的角色。

他舉阿基米德運用槓桿原理為例，「給我一個支點，我可以撐起一個地球」，給教育界一個支點，就可以為台灣整體人才的培育未來的發展做槓桿式的影響。

葉俊榮提到，大部分國家都希望教育翻轉，都希望在教育內涵提供新的元素帶動社會發展及人才提升，每個國家條件不一樣，但，台灣有很多優質條件，如豐富自然生態資源、多元社會、科技實力等，最重要的是民主素養和法制理念，這些豐富素材都能嘉惠孩子。

博覽會共有224所高中學校參加特色課程海報展，還有9位高中校長率先進行公開授課，並針對部定必修、校訂必修、多元選修、彈性學習等4大主軸，共28門課程進行說課分享，現場由教師團隊分享如何將知識運用到生活中，讓知識變靈活、變成可以帶得走的能力。

(中時 )