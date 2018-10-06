籃球》電信公益盃三對三落幕 高世威目標踏遍全台

2018年10月06日 17:43 中時電子報 黃及人 ／嘉義報導 ／嘉義報導

今年在嘉義共吸引130多支隊伍報名參加。(黃及人攝)

繼先前造訪澎湖、花蓮兩地，邁入第8年的中華電信公益盃三對三籃球賽，6日在嘉義國民運動中心熱鬧落幕，除了積極推動籃球風氣，也替電信女籃招募新血，中華電信基金會副執行長高世威說：「未來目標就是可以踏遍全台！」

高世威表示，電信公益盃三對三希望都以中南部、花東或離島等偏遠地區為主，其實嘉義一直都在前往清單之內，只是今年考量高雄籃球資源較多，所以才會首次來到嘉義舉行，當然也因電信女籃隊長劉嘉瑋是嘉義人的緣故。

「也許以後嘉義會成為固定兩到三年前往的地點，當然我們希望可以每個縣市都去，畢竟我們現在每年只去3個地點，假如踏遍全台可能要花好幾年，所以仍有優先順序，」高世威說，「主要還是要看當地的籃球風氣與資源而定。」

高世威也提前透露，雖然明年舉辦電信公益盃三對三的場地還沒定案，卻會找尋還沒去過的縣市，列為優先前往的名單之中，大前提還是期望每年都可以造訪不同的城市，一步一步穩定走下去，「感覺就跟開彩蛋一樣，明年就見分曉了。」

台灣師大女籃總教練的梁嘉音表示，相當感謝中華電信基金會舉辦公益盃，讓她們可以網羅全台各地更多年輕好手，「我們想要加強基層端，也就是國中、國小球員的培養，就是交給各校培訓，我們再用回饋金方式贊助學校。」

「如此一來，我們可以擴大整個金字塔體系的底面積，不只有南山高中、台灣師大到電信女籃的一條鞭系統，」梁嘉音說，「今年目標就是超越去年成績，特別還找來應諾吉運動防護集團，幫助我們加強體能與做好運動傷害防治。」

(中時電子報)