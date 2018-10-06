台中好湯溫泉季谷關登場 數百遊客穿浴衣踩街

2018年10月06日 17:42 中時 王文吉

小朋友穿上兒童浴衣，參與踩街活動，模樣可愛。（王文吉攝）

日本青森縣平川溫泉參訪團也參與浴衣踩街活動。（王文吉攝）

日本青森縣平川溫泉參訪團製作「青森蘋果派」與遊客分享。（王文吉攝）

「2018台中好湯溫泉季」系列活動6日在谷關登場，現場推出消費滿千元送台中溫泉便當，除提供即刻享用溫泉區美食外，還可將精美不鏽鋼便當盒及保溫袋帶回家，限量200個被搶兌一空。經濟發展局提供在地的烤大豬、白冷冰棒、原民麻糬等「原民美食」，讓遊客免費品嚐，為谷關溫泉區的熱鬧氣氛加溫。

谷關浴衣遊街活動今年由在地業者自辦，數百名遊客身穿日式浴衣，浩浩蕩蕩從統一渡假村停車場出發，一路踩街到溫泉廣場。姊妹湯北海道登別溫泉的貴賓受邀出席，青森溫泉參訪團特別製作「青森蘋果派」與遊客分享。

為鼓勵登山愛好者造訪谷關，觀光旅遊局長陳盛山與市議員何文海頒發「谷關七雄完登證書」，盼結合登山及溫泉成為另項觀光資源。陳盛山表示，近4年來，台中市政府積極推動與日、韓溫泉區締結姐妹湯，5日再與北海道登別市溫泉區簽署溫泉觀光友好交流合作協議。

台中市溫泉觀光協會羅進洲理事長及谷關社區發展協會總幹事尹敬倫也表示，花博期間，台中業者將配合觀旅局，共同接待姊妹湯參訪團，包括日本由布院溫泉、別府溫泉、三朝溫泉、平川溫泉、登別溫泉、下呂溫泉、韓國大田市儒城溫泉等，擴大溫泉外交的影響力。

(中時 )